Une avance bousillée

Les Capitales de Québec ont laissé filer une priorité de deux points en huitième manche en route vers un revers de 4-3 face aux Jackals du New Jersey, vendredi, dans un match disputé au stade Yogi Berra.

Détenant une priorité de 3-1, les Capitales étaient en contrôle après sept manches, mais les Jackals ont explosé avec trois points en huitième pour se sauver avec la victoire. Après un triple de Nolan Meadows, Andy Mocahbee a obtenu un simple sur une séquence où le premier but Josh Vitters aurait dû être crédité d’une erreur.

Après un retrait, Sean Donatello a remplacé Will Denis et a accordé une passe gratuite au premier frappeur et des simples productifs à Dean Green et David Harris qui ont lancé les locaux en avance pour la première fois du match.

«L’erreur a fait mal, a reconnu l’entraîneur des lanceurs Karl Gélinas. Notre lanceur (Will Denis) a aussi commis une erreur mentale sur la séquence en oubliant de couvrir le premier coussin. Vitters a paniqué en lançant au marbre au lieu de retirer le frappeur au 1er but. On a donné le 4e point.»

«Quabt à Donatello, il n’était pas très satisfait de sa sortie et avec raison, de poursuivre Gélinas. En donnant un but sur balles en partant, il s’est mis dans l’eau chaude. Par la suite, il a dû être plus prudent contre deux très bons frappeurs qui ont fait le travail.»

Les Capitales ont placé le point égalisateur au deuxième but en 9e, mais Mat Latos a retiré sur élan Tissenbaum et TJ White pour clore le débat et obtenir le sauvetage. White a terminé la soirée blanchi en cinq visites à la plaque.

Dans la défaite, le partant Arik Sikula a bien fait en n’accordant qu’un point aux Jackals en 6,1 manches.

Égalité

Avec une égalité de 1-1 après six manches, Adam Ehrlich a frappé un double en septième pour pousser Jordan Serena au marbre, lui qui avait atteint les sentiers en vertu d’une erreur du troisième but.

Après deux retraits face au gaucher Evan De Luca, Tissenbaum a frappé un double pour porter le score 3-1. La balle s’est retrouvée dans l’enclos sinon Yordan Mandulev serait lui aussi venu marquer.

En plus de son double productif, Ehrlich s’est illustré en 6e manche en harponnant trois coureurs des Jackals sur les sentiers. Sikula a accordé des passes gratuites aux deux premiers frappeurs, mais le receveur les a retiré à chaque occasion au 2e coussin. Ehrlich a poursuivi en retirant Green au troisième.

«Je n’ai jamais vu ça de ma carrière, a précisé Gélinas. C’était assez spéciale. La manche aurait pu tourner au cauchemar, mais Ehrlich a réussi des relais parfaits à chaque occasion.

À l’aide d’un simple, Brad Antchak a produit le premier point des Capitales en première manche.

Juan Avila sous contrat

Les Capitales ont signé Juan Avila et le voltigeur recrue a affronté les Jackals ce soir.

Choix de 20e ronde des Marlins de la Floride en 2013 et de 48e ronde des Diamondbacks de l’Arizona en 2009, Avila n’a pas joué l’an dernier. En 2016, il a évolué au Mexique ainsi qu’avec la formation de Lake Erie dans la Ligue Frontier où il a conservé une moyenne de ,276 en 26 parties.

Avila a été inséré comme voltigeur de droite. Il a frappé un coup sûr à sa première présence au bâton, un simple en deuxième manche. Il a aussi commis une erreur en 6e manche alors qu’un simple de Dean Green lui a passé entre les jambes. Il a aussi cafouillé en 8e manche.

«Il a montré de belles choses au bâton, a mentionné l’entraîneur des lanceurs Karl Gélinas. Ce fut plus difficile en défensive. On va prendre la fin de semaine pour l’évaluer et on verra si on le ramène à Québec.»

Les Capitales étaient à la recherche d’une cinquième recrue pour pouvoir miser sur un alignement complet de 22 joueurs. Avec seulement quatre recrues, les formations de la Ligue Can-Am doivent se contenter d’un alignement de 21 joueurs.

Les Capitales s’étaient entendus avec Nick Campana, mais le voltigeur de l’Université de Hartford a changé d’idée, jeudi soir. Il n’avait pas de passeport et il a décidé d’oublier l’offre des Capitales.

Le joueur d’avant-champ Steven Figuerora est lui aussi débarqué au New Jersey pour rejoindre les Caps, mais il n’a pas été activé. Une décision sera prise, samedi, pour les deux dernières parties de la sortie.