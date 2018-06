Une jeune amatrice championne à Bromont

BROMONT | L’une tenait deux trophées, l’autre tenait un chèque de 10 000 $. Statut d’amateur oblige, Grace St-Germain a récolté les honneurs au premier championnat provincial féminin, vendredi sur les allées du club de golf Château-Bromont.

La jeune Ontarienne âgée de 19 ans a devancé au fil d’arrivée l’Américaine Brooke Baker grâce à une ronde finale de 69 (-4). Au bout des trois rondes, elle a compilé une fiche cumulative de -4 alors que Baker, meneuse à l’issue de 36 trous, a signé une carte finale de 76 (+3).

Celle-ci a tout de même empoché la bourse de 10 000 $.

« C’est difficile de dormir avec une avance de quatre coups. Je suis restée éveillée quelques heures de plus jeudi soir, a constaté celle qui a tout de même remporté l’Invitation Bromont dans la catégorie des professionnelles. Grace a très bien joué.

« C’est la première fois que j’empoche un chèque de championne sans véritablement avoir gagné », a-t-elle lancé à la blague.

St-Germain, la grande championne native de la région d’Ottawa, n’était pas frustrée de repartir avec ses deux trophées plutôt que le bout de carton.

« Je vais devoir attendre encore quelques années avant d’encaisser. Ça fait partie du processus », a précisé la jeune golfeuse de 19 ans, membre de l’équipe nationale.

Deuxième titre

C’est la deuxième fois de sa jeune carrière qu’elle l’emporte sur la scène provinciale québécoise, elle qui avait gagné l’édition 2014 au club de golf Milby. Mais cette victoire est sa troisième au club de golf Château-Bromont.

« C’était important pour moi de venir ici. Je n’avais pas pu jouer le championnat provincial en Ontario. Je voulais en faire un. Ce parcours est spécial, car j’ai remporté l’Invitation Graham Cooke deux fois ici. J’adore ce terrain. »

Au championnat provincial amateur, elle a devancé la golfeuse du club de golf Victoriaville, Noémie Paré, par six coups. Et en se démarquant parmi les pros, elle a devancé Baker par deux coups.

Valérie Tanguay a pris le troisième rang à son premier tournoi professionnel.

« Je suis arrivée un peu à court. Mes roulés ne tombaient pas. Je me suis battue jusqu’à la toute fin. C’était ma première présence professionnelle à l’endroit où j’avais participé à mon premier tournoi junior. Je suis fière d’avoir tourné une page de mon histoire ici », a relaté Tanguay.

Chez les séniors, la golfeuse de la Vallée-du-Richelieu, Marie-Thérèse Torti, a quant à elle devancé par trois coups Marlène Desbiens, de Murray Bay.

Bon début

À cette première édition de l’Invitation Bromont, un événement trois en un rassemblant à la fois les golfeuses professionnelles, amatrices et séniors de Golf Québec, les organisateurs ont crié mission accomplie.

« Ce n’est que positif. Je suis heureux du taux de participation même si on s’attendait à plus de joueuses. Les gens ne croyaient pas qu’on livrerait la marchandise. On l’a fait, a soutenu le directeur général du Château-Bromont, Martin Ducharme, qui n’a pas ménagé ses efforts. Notre promesse pour 2019, c’est d’être le deuxième plus gros tournoi féminin au Canada. Le premier étant l’Omnium canadien féminin. Nous avons planté une graine qui poussera pour le futur. Il y a beaucoup de place pour les tournois féminins. Nous venons de passer à l’histoire et il faut continuer de l’écrire. »