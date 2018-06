Une miraculée sur les verts

BROMONT | Si Brooke Baker est devenue une golfeuse professionnelle, c’est en raison d’un grave accident de la route qui aurait pu lui coûter la vie.

La scène troublante s’est déroulée le 10 juin 2003 sur une autoroute de l’Oklahoma. Sa sœur la conduisait à un match de basketball scolaire alors qu’elle était âgée de 14 ans. Une camionnette Ford F-150 a percuté de plein fouet la voiture des deux jeunes filles à près de 130 km/h.

Baker a souffert de nombreuses fractures en plus d’un sévère traumatisme crânien, mettant sa vie en danger. Elle a tenu le coup, non sans dommages collatéraux. Sa patience et sa persévérance lui ont permis de traverser cette terrible épreuve.

Vivant au rythme des sports d’action et des sports collectifs alors qu’elle vibrait à courir, lancer ou attraper un ballon, elle a dû rester tranquille durant plusieurs mois.

« C’est l’été le plus plate que j’ai passé de ma vie, a-t-elle badiné, vendredi en racontant son histoire. Au bout de la période de guérison, le médecin m’a dit de rester tranquille. Le seul sport que je pouvais pratiquer, c’était le golf.

« Ce qui est ironique, c’est que j’avais toujours cru que c’était plate, a poursuivi celle qui est maintenant âgée de 28 ans. Mais j’ai commencé à jouer. Je devais bouger un peu. »

Révélation

C’est ainsi qu’à sa 10e partie, elle a brisé la barre psychologique des 100 coups en une ronde. Et quelques mois plus tard, elle a pu reprendre le basketball. Mais le golf lui avait fait réaliser qu’elle pouvait repousser ses limites.

« Je pouvais tout faire et je n’étais pas contrainte à une équipe ou aux mauvaises décisions des coéquipières. Je me suis mise à travailler très fort et ç’a payé. J’ai obtenu une bourse de l’université de la Caroline du Nord et j’ai travaillé dans divers clubs de golf. » Avec du recul, Baker estime que ce grave accident a modifié le cours de sa vie. Le miracle d’être restée en vie lui a permis de découvrir une nouvelle passion.

« Tout est relié à cet accident », a affirmé celle qui roule sa bosse dans les circuits mineurs des États-Unis depuis plusieurs années. Elle réside au nord-est d’Orlando en Floride alors qu’elle gravite sur le circuit de l’Association nationale de golf féminin.

Depuis 2014, elle tente de faire sa place sur le circuit Symetra, l’antichambre de la LPGA.