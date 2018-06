15 beaux coins pour des vacances au Québec

Des montagnes et des lacs faciles d’accès, le majestueux Saint-Laurent et même des bords de mer tranquilles, c’est un peu tout ça le Québec, fort de ses paysages variés. Pour s’émerveiller, pour se ressourcer ou pour se sentir fier de notre si grand territoire, il y a toujours un coin à découvrir.

L’île d’Anticosti

Photo courtoisie

Au cœur du golfe Saint-Laurent, l’île fait 220 km de long. Un seul village : Port-Menier. En camionnette louée sur place, on a accès à des bords de mer, des canyons et des chutes. On y croise souvent des chevreuils et même des renards. Auberge, chalet ou camping. Avion de Mont-Joli, de Québec ou de Montréal.

www.sepaq.com/sepaq-anticosti

Percé

Photo courtoisie

Au Géoparc, une plate-forme vitrée haut perchée surplombe le fameux Rocher et les alentours. Percé, c’est aussi les milliers de fous de Bassan sur l’île Bonaventure et une dizaine de villages côtiers répartis sur 60 km. Excursions sur la mer en bateau ou en kayak. Camping, chalets, motels et plus.

www.tourisme-gaspesie.com

Le lac Taureau

Photo courtoisie

À Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière, ce réservoir qui forme un parc régional comprend une quarantaine d’îles et de belles plages sauvages pour se détendre ou se baigner. Location de canot. Sites de camping rustiques (réservation requise). Séjours aussi à l’Auberge du lac Taureau, en formule club.

www.parcsregionaux.org

L’archipel de Mingan

Photo courtoisie

Ses monolithes géants intriguent. Ses macareux moines, surnommés perroquets de mer, fascinent. La vaste étendue de l’archipel, sur la Côte-Nord, étonne avec plus de 1000 îles et îlots. La réserve de parc national se découvre à pied ou en kayak. Sites de camping, tentes équipées à louer et petite auberge.

www.tourismecote-nord.com

L’île aux Lièvres

Photo courtoisie

Au large de Rivière-du-Loup, cette île encore sauvage, préservée par Duvetnor, est accessible par bateau. Le long de ses longues berges désertes, on prend plaisir à marcher. On y voit des phoques et on hume l’odeur des rosiers du littoral. Séjour en auberge, en chalet ou en camping sauvage.

www.duvetnor.com

La baie des Chaleurs

Photo courtoisie

Reconnue comme une des plus belles baies du monde, elle est partagée entre la Gaspésie au nord et le Nouveau-Brunswick au sud. Sur 150 kilomètres, de Paspébiac à Ristigouche, se succèdent plages, havres de pêche et lieux historiques. Hébergement varié : camping, chalets, gîtes ou motels.

www.baiedeschaleurs.ca

Le fjord du Saguenay

Photo courtoisie

Impressionnant et en apparence inaccessible, le fjord se découvre aisément dans le parc national. Sur l’eau : en bateau-mouche, en radeau pneumatique, en voilier ou en kayak de mer. Sur les falaises : avec la via ferrata ou en sentier. À voir : le charmant village de Sainte-Rose-du-Nord. Chalets, gîtes et camping.

www.tourisme.saguenay.ca

Magog-Orford

Photo courtoisie

Majestueux, le lac Memphrémagog est très fréquenté pour la voile. Cours et location à Magog même. Croisières, location d’embarcations et plages. À découvrir : le Marais de la Rivière-aux-Cerises à pied ou en kayak, sans oublier le parc national du Mont-Orford. Hôtels, auberges, gîtes et condotels.

www.tourisme-memphremagog.com

Saint-Élie-de-Caxton

Photo courtoisie

La magie du village de Fred Pellerin, en Mauricie, c’est l’arbre à paparmanes, le Garage de la culture ou les tours commentés en voiture tirée par un tracteur. On s’y balade aussi en vélo. On loge pour pas cher au presbytère, dans une yourte ou à la Station touristique Floribell à deux pas de la plage.

www.tourisme.st-elie-de-caxton.ca

Mont-Tremblant

Photo courtoisie

À Tremblant et aux alentours, la variété des activités est inégalée au Québec. En montagne : marche avec points de vue, spectacle d’oiseaux de proie, méga tyroliennes et parcours illuminé Tonga Lumina. Au pied de la montagne : plage au lac Tremblant et pistes cyclables. Hôtels, auberges, belles cabanes et camping.

www.mont-tremblant.ca

Le parc régional des Appalaches

Photo courtoisie

Pour partir avec votre chien, c’est le meilleur endroit. Votre fidèle compagnon est accepté partout. Sur les sentiers ou en ponton, tout comme en chalet, en refuge ou sous la tente. Situé tout près du Maine, au sud-est de Montmagny, ce parc habité couvre huit municipalités, dont Sainte-Lucie­­­-de-Beauregard.

www.parcappalaches.com

Sorel-Tracy et les îles

Photo courtoisie

Pour entrer au pays du Survenant, il suffit de longer le chenal du Moine en voiture jusqu’à l’île d’Embarras. Mais on saisit mieux l’ampleur de l’archipel de 103 îles lors d’une excursion guidée en petit bateau. À louer : canots, kayaks et planches à pagaie. Nouveau : Statera, la 104e île, un parcours multimédia.

La Malbaie

Photo courtoisie

Donnant une vue panoramique sur le fleuve, La Malbaie dans Charlevoix est considérée comme le berceau de la villégiature au Canada. Au Manoir Richelieu : visites guidées et magnifique parcours de golf. À découvrir : l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix. Auberges de charme, chalets, villas et plus.

www.tourisme-charlevoix.com

Le parc de la Gatineau

Photo courtoisie

Aux portes d’Ottawa, ce parc géré par la Commission de la capitale nationale (CCN) est traversé par une petite route prisée par les cyclotouristes. Sentiers pédestres, points de vue et plages. À voir : le Domaine Mackenzie-King et la caverne Lusk. Camping, refuges et hôtel champêtre (Le Moulin Wakefield).

www.ccn-ncc.gc.ca

Le Vieux-Québec

Photo courtoisie

Joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au nord du Mexique. La place Royale, le quartier Petit-Champlain, l’imposant Château Frontenac, il y a beaucoup à découvrir à pied. Pour plus de disponibilités d’hébergement et de meilleurs prix, optez pour la Côte-de-Beaupré.

www.quebecregion.com