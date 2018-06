28 000 actions de Stingray à 9$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La femme de Stephen Bronfman achète du Stingray

Photo d'archives

Claudine Blondin (sur la photo avec son époux, l’homme d’affaires Stephen Bronfman) a fait l’achat de 28 000 actions de la firme Stingray Digital à 9 $ l’unité pour un peu plus d’un quart de million de dollars. Mme Blondin est membre du comité de gouvernance et du comité des ressources humaines et de rémunération de Stingray. L’action de la firme du Montréalais Eric Boyko a perdu 10 % depuis le début de l’année. Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ et de riches familles québécoises (dont les Desmarais, les Bronfman et les Sirois) se sont engagés en mai à investir 15 millions $ dans Stingray.

Un condo de 4,6 M$ vendu au centre-ville

Un luxueux condo d’une valeur de 4,6 millions $ a été vendu au centre-ville de Montréal à la mi-juin. C’est l’épouse du président d’une firme qui produit des rôtisseries commerciales qui est l’acheteuse. La propriété est située dans un projet où l’on trouve « une cour de sept cent mille pieds carrés avec sa propre opulente piscine intérieure, une salle d’exercices tout équipée, un spa et un terrain de tennis extérieur en terre battue ».

Jeffrey Orr exerce des options

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le grand patron de la Financière Power, Jeffrey Orr, a exercé 125 000 options de la Financière à un prix de 29,62 $ l’action. Il a ensuite revendu les titres sur le marché pour 32,60 $, pour un gain d’environ 3 $ par action (375 000 $). Le titre de la Financière, contrôlée par la famille Desmarais, a gagné 3 % en Bourse sur cinq ans (en excluant les dividendes), suscitant des questions d’actionnaires lors de la dernière assemblée annuelle.

Oprah vaut 4 G$ US

Photo d'archives, AFP

La célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey vaut 4 milliards $ US, selon le Bloomberg Billionaires Index. Sa fortune a augmenté de 420 millions $ US uniquement depuis le début de l’année. C’est son placement dans Weight Watchers qui expliquerait principalement ce gain financier, selon CNBC.

Une piscine pour Macron

Photo AFP

Le président français Emmanuel Macron envisage de faire installer une piscine au fort de Brégançon, un lieu de villégiature enchanteur et exclusif où Macron prendra ses vacances cet été, a rapporté L’Express. Le but est d’échapper aux regards indiscrets sur la plage, selon le magazine. Le coût n’a pas été divulgué.