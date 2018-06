LABRANCHE, Ernest



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 19 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Ernest Labranche, fils de feu monsieur Léonidas Labranche et de feu dame Rose-Alma Nadeau. Il demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairele mardi 26 juin 2018, de 19h à 21h et le mercredi, jour des funérailles, de 9h30 à 10h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Edmond, à Stoneham. Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Annie (Michel Blouin), Marie- Josée (Patrick Gratton), Jean-François (Bianka Potvin) et leur mère Gisèle Turcotte; ses petites-filles: Marianne et Violette; sa sœur Juliette (feu Jacques A. Roy); son amie Suzanne Savard, ainsi que plusieurs amis, cousins, cousines, neveux, nièces, compagnons de bénévolat et de théâtre amateur. Il est allé rejoindre ses parents et sa sœur Adrienne. La famille remercie le personnel soignant du deuxième étage et des soins intensifs du Centre hospitalier de l'Université Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association bénévole de l'Île d'Orléans (ABIO), 1367, chemin Royal, bureau 202, St-Pierre, Île d'Orléans (Qc), G0A 4E0. Par téléphone au 418 828-1586.