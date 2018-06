HAMEL, Léo



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 6 juin 2018, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédé monsieur Léo Hamel, époux de dame Germaine Paradis et fils de feu monsieur Arthur Hamel et de feu dame Alice Tardif. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 26 juin 2018 de 9 h à 11 h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Germaine; ses enfants: Christiane (Gaston Jacques), Johanne (Yves Maheux), Sylvie (Roch Méthot), Claudine (Rémy Morin) et Bernard (Edith Boivin); ses petits-enfants adorés: Alexandre (Pascale Bédard), Samuel (Marie-Soleil Chabot), Jérôme (Carolyne Lapierre), Olivier, Sébastien et Frédérick (Nadia Chicoine); ses arrière-petits- enfants: Édouard, Lauriane, Élisabeth et Émile; son frère et ses sœurs: feu Jeannette (feu Ernest Fiset), feu Noëlla, feu Lorenzo (feu Thérèse Beaumont), feu Thérèse (Paul-Aimé Boiteau) et Lauretta (feu Gaston Cantin). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: feu Julienne (feu Albert Crispo), Adrienne (feu Roméo Martel), feu Gaston (Jeannette Robitaille), Paul-Henri (feu Lucille Desroches), Pauline (feu Jean-Marie Cantin), Sœur Colette, Rolande (feu Georges Gagnon), feu Denise (feu Raymond Laberge), Sœur Huguette, Sœur Laurette et feu Fernand (feu Paula Roy) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement l'ensemble du personnel médical du 7e étage de l'édifice B de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vous avez su le respecter, le comprendre et l'entourer de tout l'amour que vous aviez. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.