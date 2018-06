DION, Robert



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 18 juin 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Dion, fils de feu monsieur Alfred Dion et de feu dame Jeanne-Aimée Petitclerc. Il était l'époux de dame Claudette Patry. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses filles: Nathalie (Bernard Gobeil) et Martine; ses petites-filles: Katherine (Pier-Luc Leclerc), Camille (William Webb) et Rosalie; ses frères: Claude (Madeleine), Noël (Lucette), Raynald (Gisèle) et Daniel (Lise); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Patry ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs et de la pneumologie de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) ainsi que son médecin de famille Dr. Claude Patry pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél. : 418-656-4999.