ROBITAILLE, Lucille



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 juin 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Lucille Robitaille, épouse de feu monsieur Louis-Georges Parent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 27 juin 2018 de 13 h à 14 h.et de là inhumation au cimetière Saint-Charles. Elle était la sœur de: feu Aline (feu Francis Dooner), feu Paul-Henri (Agathe Nicole Breton) et Pierre-André (Fernande LeFrançois). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Claude, Anne, Francine, Josée, feu Lucie, Lyne, Micheline, Lise, Richard et leur conjoint, conjointe ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.