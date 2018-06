Adèle Desgagnés, championne canadienne chez les juniors

La jeune Québécoise Adèle Desgagnés a remporté la course féminine junior, vendredi, dans le cadre des Championnats canadiens de vélo sur route disputés au Saguenay.

Au terme des 75 kilomètres, la cycliste de l’équipe Vélo Club Métropolitain - Québecor a coiffé au sprint final Kaitlyn Rauwerda (NCCH Elite p/b MGCC) et Elizabeth Gin (Cycling BC) sur la ligne pour s'adjuger le titre.

Simone Boilard has unfortunately been disqualified. The new junior women’s podium:

1. Adèle Desgagnes

2. Kaitlyn Rauwerda

3. Elizabeth Gin pic.twitter.com/Xt5a19qB31 — Cycling Canada (@CyclingCanada) 22 juin 2018

Initialement, plusieurs pensaient que la championne du contre-la-montre Simone Boilard (Équipe du Québec) allait l'emporter à la suite d’une échappée en solo, mais son vélo n'a pas passé le test obligatoire de vérification du braquet (les juniors ne peuvent utiliser qu'un braquet limité), si bien que Boilard a été disqualifiée.

Les athlètes ont dû affronter un difficile circuit de 15 kilomètres autour et dans la ville de La Baie, chaque catégorie parcourant de un à huit tours de ce circuit dont chaque boucle comportait une abrupte montée d'un kilomètre qui s'est avérée être le facteur décisif dans bien des épreuves.

Chez les hommes junior, la course de 120 kilomètres a été une course d'attrition, de plus en plus de coureurs étant décrochés après chaque ascension. Alors qu'il ne restait plus que trois tours à effectuer, il n'y avait plus que huit, puis six coureurs échappés, et finalement il ne restait plus que quatre coureurs avec un tour et demi à faire. C'est Ben Katerberg (TaG Cycling Race Team), le champion du contre-la-montre, qui s'est adjugé son second titre en l'emportant à l'arraché devant Robin Plamondon (Équipe du Québec) et Alexandre Poirier (Équipe du Québec).