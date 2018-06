BÉLANGER, Yves



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 15 juin 2018, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Yves Bélanger, époux de feu madame Thérèse Bédard, fils de feu madame Juliette Desjardins et de feu monsieur Thomas Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille Louise (Richard Verret); son petit-fils Maxime (Karine Simoneau); ses arrière-petits-enfants: Max-Olivier et Roxanne. Il était le frère de: feu Gaston (Thérèse Lafontaine), feu Jacqueline (Léopold Lemieux), feu Jacques (feu Charmaine), Paul (feu Andrée Moreau) et Maurice. Il était le beau-frère de: feu Marthe (feu Armand Samson), feu Alphonse (feu Lorraine Laflamme), feu Gemma (feu Jean-Guy Boutin), feu Laurence (feu Victor Beaudoin), feu Pierrette (feu Jean Thériault), feu Jean-Marie (Rolande Leclerc), feu Gisèle (Charles Gingras), feu Raymond et feu Gertrude (Réal Duclos). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Laurentien ainsi que celui de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.