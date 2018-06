LABRIE, Bernard



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 20 juin 2018 à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Bernard Labrie, époux de feu madame Géralda Aubé. Il était le fils de feu Léonidas Labrie et de feu Bernadette Bégin. Il demeurait à Saint-Nazaire, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.et l'inhumation suivra au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Sonia Larochelle), Gérald (Nicole Laflamme), Karine (Alain Leblond); ses petits-enfants: Kelly-Anne et Éméric Leblond, Frédérick et Adrianna Duquette (Gabriel Le Moëligou); ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Anabelle et Olivier Duquette. Il était le frère de: Louise (Robert Mercier), feu Louisette, feu Damien (feu Marie-Anne Brochu), Gervais (Eliette Fillion), Victor (Josette Brochu), Jeanne-Mance (Gilles Dorval), Luc (Marie Racciopoli), Camil (Lise Lamontagne), Mario (Micheline Bégin), Rémi (Line Cadorette), Lina (Réjean Fradette) et Lise (Rémy Brochu). De la famille Aubé, il était le beau-frère de: Gilbert (Jacinthe Fortier), Guy (Rachel Fillion), Gertrude (Bernard Morin) et James Davis (Doréanne Bélanger. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don soit à la Fondation de L'Oasis Saint-Damien, 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 ou à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou à la Fabrique Saint- Nazaire, 63, rue Principale Saint-Nazaire (Québec) G0R 3T0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire