«C'est spécial d'être choisi par Montréal» - Jesse Ylonen

Le jeune ailier droit finlandais Jesse Ylonen, choisi au 35e rang (deuxième tour) du repêchage par le Canadien de Montréal samedi, était particulièrement satisfait de se joindre à une organisation réputée, au passé glorieux.

«C'est très spécial, d'être choisi par Montréal, un club de hockey légendaire avec une grande tradition», a mentionné le garçon de 18 ans, bien au fait des exploits passés de son compatriote Saku Koivu dans l’uniforme bleu, blanc, rouge.

D’ailleurs, il n’est pas le premier Finlandais choisi par le CH dans ce repêchage. Le club a fait de Jesperi Kotkaniemi, un centre imposant, son tout premier choix, vendredi.

«J'ai joué avec lui à quelques reprises sur l'équipe nationale, je le connais», a mentionné Ylonen.

«Jesperi est un joueur très intelligent, un joueur d'équipe. C'est un très, très bon joueur», a-t-il ajouté.

Ylonen, un ailier de 6 pieds et 180 livres, estime avoir de bonnes habiletés et se dit bon passeur en plus d’avoir de l'ardeur au travail.