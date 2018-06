Contrat au Chantier Davie: les travailleurs soulagés

Les quelque 600 travailleurs du Chantier Davie de Lévis sont soulagés. On a appris au cours des dernières heures que la candidature du chantier naval de Lévis a finalement été retenue par Ottawa pour la conversion de trois navires en brise-glaces commerciaux. C'est la fin de plusieurs mois d'incertitude pour ces employés.

«C’est quoi, deux ans de contrat encore? Wow! C’est agréable», a lancé samedi Étienne, un employé de la Davie.

Les négociations avec Ottawa piétinaient et avec le contrat des deux traversiers de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine terminé en juillet et septembre, les employés se préparaient à réclamer de l'assurance-emploi. C'est une nouvelle qui tombe donc à point.

«C’est une excellente nouvelle, a dit un travailleur. Depuis qu’on a appris la nouvelle vendredi, l’ambiance a changé. Le monde a changé d’air sur le chantier.»

En décembre dernier, 800 personnes avaient perdu leur travail. Avec la conversion des trois navires en brise-glaces qui pourra débuter dès le mois d'août, on s'assure de sécuriser des emplois. On estime que ce contrat pourra faire travailler au moins 400 personnes. Sans compter les bénéfices liés aux fournisseurs.

«Des employés qui sont actuellement au chantier, qui œuvrent, pourront conserver leur emploi grâce à l’annonce de vendredi. Il y a aussi des employés de la vague de coupures de décembre qui seront rappelés», a expliqué le vice-président affaires publiques de Chantier Davie Canada, Frédérik Boisvert.

Le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN a tout de même émis des réserves.

«Depuis décembre qu’on nous les promet et on a trois navires, trois brise-glaces qui sont de taille moyenne, alors qu’on s’attendait à avoir des navires de classe polaire, beaucoup plus gros. Oui, c’est une bonne nouvelle, mais à très court terme puisque le chantier va livrer ces navires-là en dedans de deux ans», a soutenu Louis Bégin.

D'autres entreprises ont 15 jours pour faire une offre comparable à celle du Chantier Davie. Pour la direction, ce n'est qu'une formalité.

«Ça regarde très bien parce que les brise-glaces qu’ils recherchent, on est les seuls à les posséder en ce moment», a ajouté Frédérik Boisvert.

Le Chantier Davie a des visées à l’international et tente d’améliorer l’avenir de ses travailleurs. Il s’est récemment qualifié pour un appel d’offres pour des frégates de la marine péruvienne et perce actuellement le marché des navires de croisières américains.