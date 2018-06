LAFOREST, Michèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 juin 2018, est décédée à l'âge de 59 ans et 9 mois Mme Michèle Laforest, conjointe de M. Claude Guy; fille de Mme Marthe Viel et de M. Roger Laforest. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-André de Kamouraska. Le service religieux a été célébré le samedi 16 juin 2018, à 13 h, en l'église Saint-Félix de Cap-Rouge, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint- André de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Claude, les enfants et les petits-enfants de Claude: Frédérick (Julie Bédard), Anne Marie (Louis Charles Bureau) (Rose, Rafael et Marc-Olivier), Antoine (Vincent Beaudoin); ses parents, Marthe Viel et Roger Laforest. Elle était la soeur de: Janine (Gilles Mainguy), feu Jean-Guy, Denise (Pierre Thivierge), feu Jacques, feu Martine (Martin Lessard). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la