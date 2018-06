BOURGAULT, Sœur Marcelle

(Sœur Marie-des-Martyrs)



À la Maison Mère des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Saint- Damien, le 21 juin 2018, à l'âge de 96 ans et 9 mois, dont 74 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Marcelle Bourgault, en religion Sœur Marie-des-Martyrs. Elle est née à Saint-Patrice-de-Beaurivage, de feu Arthur Bourgault et de feu Émilia Sylvain. Elle sera exposée à lale lundi 25 juin 2018 de 13h30 à 16h30 et de 19h00 à 21h00. Le mardi 26 juin 2018, le salon sera ouvert à partir de 12h30.et de là, le corps sera inhumé au cimetière de la communauté. Elle laisse dans le deuil outre sa famille religieuse et les associés de la Congrégation, ses sœurs: madame Lucille (feu Marcel Pouliot) et madame Claire (Bruce Fiset); ses belles-sœurs: madame Aline Blais (feu Jules Bourgault) et madame Dolorès Turgeon (feu Jacques Bourgault) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire