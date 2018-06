Décision courageuse et logique

La sélection de Jesperi Kotkaniemi à titre de premier choix au repêchage du Canadien n’est pas sans surprendre. Le nom du centre finlandais avait beau circuler comme candidat potentiel depuis quelque temps, on pensait que le Tricolore arrêterait son choix sur Filip Zadina ou Brady Tkachuk. Mais au lieu de crier au meurtre, tentons de décortiquer cette décision.

Il y avait une constante chez les directeurs généraux et recruteurs de la Ligue nationale cette année. Rasmus Dahlin était seul dans sa classe. Andrei Svechnikov le suivait au deuxième rang. C’était moins évident pour la suite.

On disait que le repêchage commencerait à partir du troisième choix que le Canadien avait remporté à la loterie. Personne ne pouvait prédire dans quel ordre les joueurs suivants partiraient jusqu’au 10e ou 12e rang.

Bergevin et Timmins sûrs de leur coup

Kotkaniemi était classé neuvième chez les patineurs européens, l’été dernier. Il était répertorié sixième à la fin de la saison, mais les prédictions variaient beaucoup selon à qui on parlait.

Or, il avait gagné suffisamment dans l’esprit du tandem Bergevin-Timmins pour qu’ils le choisissent après Dahlin et Svechnikov.

Avouons que ça prenait du courage. Il fallait que les deux hommes soient sûrs de leur coup. Ils n’ont pas voulu risquer d’inverser leur premier choix avec une autre équipe qui choisissait un peu plus loin.

Ils voulaient Kotkaniemi à tout prix et ils se sont prévalus du troisième choix qu’ils possédaient pour mettre le grappin dessus. Ils ont joué quitte ou double.

Ne le mêlez pas !

On ne peut certes pas leur reprocher d’avoir opté pour un joueur de centre. L’organisation en recherche un de calibre pour son premier trio depuis Vincent Damphousse. Ça fait pratiquement 20 ans.

Le jeune est sous contrat pour les deux prochaines avec sa formation finlandaise, mais il n’est pas dit qu’on ne pourrait pas le voir à Montréal avant. Par contre, il jouera contre des hommes dans la Ligue élite finlandaise.

Espérons surtout qu’ils ne joueront pas au yoyo avec lui comme ils l’ont fait avec Alex Galchenyuk. Kotkaniemi a été utilisé souvent à l’aile au cours de la dernière saison. Le Canadien devrait demander à son père, qui est aussi son entraîneur, de l’employer exclusivement au centre la saison prochaine.

Il devra en être de même lorsqu’il arrivera à Montréal. Qu’on le laisse jouer au centre et qu’on lui fiche la paix !

Kotkaniemi a toutefois une force que Galchenyuk n’a toujours pas. Il est responsable en défensive et tire bien son épingle du jeu dans les trois zones.

Geste sage

D’autre part, Bergevin a eu la sagesse de ne pas troquer son premier choix contre un joueur établi. Le bruit courait que c’était le prix à payer pour obtenir Ryan O’Reilly des Sabres. Ç’aurait été une grosse erreur.

O’Reilly a du talent, mais il n’est pas un centre de premier trio. De plus, il coûte très cher. Un choix de deuxième ronde serait plus approprié, mais cette organisation ne peut pas faire du rafistolage éternellement.

Elle a besoin de gonfler sa banque de jeunes et elle a une bonne occasion de le faire cette année avec tous les choix dont elle dispose. Elle devrait avoir le courage de dire à ses partisans qu’elle pense à moyen ou à long terme. Au risque de se répéter, la coupe Stanley n’est pas dans les astres pour les prochaines années.

Et Pacioretty ?

Enfin, Max Pacioretty faisait toujours partie de la formation aux dernières nouvelles. Une rumeur l’envoyait aux Kings, mais un dirigeant de l’équipe a affirmé à un collègue de Los Angeles au cours des dernières heures que c’était inexact.

Les Kings ne penseraient pas nécessairement à un échange pour améliorer leur unité offensive. Ils auraient plutôt les yeux sur Ilya Kovalchuk, qui est joueur autonome sans compensation. Mais il n’est pas dit que Pacioretty restera avec le Canadien pour autant.

Au-delà de tout ce qui s’est dit à son sujet ces derniers mois, c’est son statut contractuel qui constitue le nœud du problème. Pacioretty recherche le gros lot après avoir joué avec un contrat en deçà de sa valeur au cours des dernières années.

Il reste un an au contrat de six ans qu’il avait signé en 2013, entente qui lui rapporte un salaire annuel de 4,5 millions. Il y a lieu de penser qu’il vise un contrat de six à huit ans, sauf qu’il franchira le cap de la trentaine en novembre prochain.

Il a encore quelques bonnes années devant lui, mais il ne faudrait pas répéter l’erreur commise dans le cas de Carey Price.

C’est un pensez-y-bien.