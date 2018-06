Demers, Plante, Coiteux : la débandade

Il faut avoir un chien pour comprendre à quel point on s’y attache. C’est aussi souvent le seul compagnon des gens âgés.

L’incident est survenu... devant une garderie. Et s’il s’était agi d’un petit enfant ?

Elle et les autres voyageurs doivent emprunter un chemin qui longe la propriété d’un homme qui appelle souvent son pitbull, se demandant où il est passé.

Imaginez ce que ressentent ceux qui passent par là et l’entendent.

Vous savez, le genre de lettre parfaitement insignifiante, rédigée par un apparatchik, qui parle de prévention, de sensibilisation, de processus en cours, bref, qui essaie de justifier le refus de mettre ses culottes et de bannir ces tueurs.

Effectivement, la nouvelle réglementation lavalloise ne cible aucun type de chien et prévoit surtout des mesures punitives APRÈS les attaques.

Martin Coiteux avait d’ailleurs promis l’interdiction de ces tueurs « le plus rapidement possible » au nom de la prudence et de la prévention.