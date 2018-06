Dépendance aux jeux vidéo: comment la détecter chez son adolescent?

La dépendance aux jeux vidéo vient d'être reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme une maladie mentale. Au Québec, des organismes mettent les bouchées doubles pour aider la population, particulièrement les adolescents, à la combattre.

Anne Élizabeth Lapointe, directrice générale du volet prévention de la Maison Jean Lapointe, se dit déçue de l’apparition de cette nouvelle dépendance, mais s’avoue heureuse de voir que le problème est reconnu et identifié par une organisation sérieuse comme l’OMS.

«Peut-être qu’il va y avoir une plus grande préoccupation et des montants investis autant en prévention qu’en traitement», a-t-elle dit lors de son passage à l’émission «Québec Matin» de LCN, samedi.

À la Maison Jean Lapointe, le gros du travail se fait justement en prévention et auprès d’une clientèle ciblée: les adolescents. La dépendance aux jeux vidéo frappe de plein fouet cette frange de la population.

Perte de temps...

Les jeunes qui tombent dans le piège y investissent massivement de leur temps, ce qui entraîne un important déséquilibre dans les autres facettes de la vie, au plan social, scolaire, sportif et familial.

«Beaucoup de parents sont très préoccupés et ont de la difficulté à mettre des limites parce qu’eux aussi ont des déséquilibres par rapport à leur propre utilisation de ce qui est numérique», a indiqué Anne Élizabeth Lapointe.

Pour la spécialiste, le temps passé à jouer n’est toutefois pas le seul indice de l’existence d’une dépendance.

La perte de contrôle est un autre élément qui peut mettre en lumière les problèmes du jeune. «Ça vient à dire: "j’essaie d’arrêter, mais j’en suis incapable"».

Selon elle, ce genre de perte de contrôle peut survenir de manière très insidieuse avec les jeux vidéo.

Par exemple, un adolescent qui avait des «plans» et qui se dit qu’il ne jouera qu’une heure, en jouera finalement quatre ou cinq sans vraiment s’en rendre compte.