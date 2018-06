Des livres pour les enfants

Il y a toujours quelque chose de joyeux, d’intéressant, de réconfortant ou d’intrigant à lire pendant les vacances ! Les maisons d’édition d’ici et d’ailleurs ne manquent pas de titres agréables, colorés, conçus pour plaire aux jeunes lecteurs. À lire à l’ombre des chênes ou des érables, sur le bord de la piscine, sous la tente, entre deux activités estivales et deux séances de baignade pour se rafraîchir ! Bon été !

Claudine Paquet

En camping avec mon farfelu de grand-père

Charles est invité par son grand-père Clem à faire du camping au Nouveau-Brunswick. Il trouve l’idée géniale... mais s’inquiète un peu du caractère extravagant de son grand-père : il sait qu’il ne rate aucune occasion de faire le clown ! Tout au long de ce périple sous la tente, Charles aura autant de plaisir que d’embarras !

Véronique Gagné

Atchoum – Quelle chaleur !

Par une chaude journée d’été, Atchoum est invitée à une grande fête familiale avec son amie Lilia Ricas. C’est la fiesta avec cette troupe d’artistes de cirque ! Il y a tout pour s’amuser : de la musique, de la baignade, des acrobaties et un concours de salsa ! Atchoum n’oubliera pas de sitôt cette journée riche en émotions !

Élise Gravel

Olga – On déménage !

Déterminée à retracer les origines de son animal de compagnie, Olga, l’héroïne anticonformiste, décide de quitter la Terre à destination d’une meilleure planète. Les lecteurs vont suivre ses aventures délirantes dans un livre à mi-chemin entre un journal intime et un roman graphique.

Sylvie Payette

Nellie, tome 5 : Trahisons

Sur fond de passion amoureuse, les intrigues politiques et les enjeux de société s’entrecroisent dans cette aventure se déroulant dans un univers parallèle où le Kébec est devenu royaume. Pendant que le roi se bat pour sa vie à l’hôpital et qu’Henri est en prison, Nellie cherche de l’aide. Et pour sauver celui qu’elle aime, elle devra mentir, et même trahir.

Ben Clanton

Narval, Licorne de mer

Narval est une petite licorne de mer insouciante, amie de Gelato, une méduse bien raisonnable. Les deux amies adorent les gaufres, les aventures et faire la fête ! La bande dessinée au ton humoristique raconte, à travers des aventures farfelues, trois histoires à propos de l’amitié, de l’inclusion et de l’imagination.

Catherine Girard-Audet

Mini-Maude, tome 2 : Truites et moustiques

Alors que ses parents se séparent, Maude Ménard-Bérubé est forcée d’exprimer ses sentiments à « une madame qui s’habille en brun ». En plus, son père l’amène pêcher... elle qui déteste les vers de terre. Vivra-t-elle une histoire d’amour avec Antonin, le beau gars qui fait battre son cœur ?

David Melling

Martin fait des gâteaux

Célèbre auteur-illustrateur, David Melling propose une nouvelle histoire de Martin, l’ours irrésistible. Un matin, il découvre que son miel a disparu. Les voleurs ont laissé de nombreuses traces... et Martin découvre que ce sont les moutons qui ont fait le coup. Pourquoi ? Pour faire des gâteaux !

Yvan DeMuy et Jean Morin

Les Roux, tome 3 : Pomme, sandwich et roux

Rien ne va plus depuis que les Roux n’ont pas réussi à rejoindre leur vaisseau spatial ! Ils sont entraînés dans des territoires inconnus... chez Julien. Ses nouveaux complices l’accompagnent à l’école, enfermés dans la boîte à lunch. Quand Julien est la cible de moqueries, ils décident de s’échapper pour lui venir en aide. Ça va chauffer !

Maxim Cyr et Karine Gottot

Les Dragouilles, tome 19 : Les Bleues de San Francisco

Les Dragouilles visitent une ville éclectique pour le 19e tome de la série : San Francisco ! Les lecteurs feront connaissance avec Karl le brouillard et assisteront à un concerto pour vagues. Ils vont aussi découvrir le mouvement hippie et les tendances mode de l’époque. Les Dragouilles ont un charme fou près du Golden Gate !

Martine Latulippe

Alerte au camp, Marie-P !

Les vacances commencent et Marie-P part pour son camp de vacances en sifflotant. Son grand frère, Victor-Étienne, y travaille et, pour l’été, il a décidé de l’appeler Gazou ! L’ambiance de vacances se gâche lorsque Jérémie, un des enfants du groupe, disparaît. En compagnie de son grand frère, Marie-P, l’apprentie détective, se met au travail pour le retrouver.