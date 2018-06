Des photos prises par une femme se retrouvent dans l’iPhone d’un inconnu

PROVIDENCE, Rhode Island – Une femme du Rhode Island aux États-Unis a eu un choc lorsqu’elle a appris que des photos d’elle et de son fiancé prises par son téléphone se sont retrouvées dans l’iPhone d’un parfait inconnu.

Selon une experte interrogée dans un reportage diffusé vendredi par la station de télévision locale WPRI, le service de stockage iCloud d’Apple pourrait être en cause.

Six photos d’Alicia White et de son financé prises par son iPhone sont apparues dans l’application Photos du iPhone d’un homme du Connecticut, il y a trois semaines. Cet homme, qui n’a pas été identifié par WRPI, a alors lancé un message sur Snapchat: «À l’aide, est-ce que quelqu’un connaît ces personnes et pourquoi six photos d’elles sont apparues par hasard dans les photos de mon appareil ce matin!»

Une amie d’Alicia White a vu ce message par personnes interposées et l’a prévenue.

Le couple du Rhode Island et l’homme du Connecticut ne partagent aucun lien, ni à travers les réseaux sociaux ni de façon géographique. La seule chose qu’ils ont en commun est l’utilisation du service de stockage iCloud d’Apple.

Erreur de codage

Interviewée par la station WRPI, la professeure en informatique Anna Lysyanskaya, de l’université Brown au Rhode Island, estime qu’une erreur de codage des photos par iCloud pourrait être en cause. Il se pourrait que le système d’Apple ait accolé l’identité informatique de l’homme du Connecticut aux photos de Mme White.

Mme Lysyanskaya croit que ce problème doit être rare, puisque c’est la première qu’elle a vent d’un cas semblable.

En tout cas, Alicia White n’était pas heureuse de se retrouver dans cette situation. «Le but (de ce service) est de stocker de l’information, ce qui est très bien, mais ça doit être sécuritaire. Il s’agissait de seulement d’autoportraits mignons que j’avais pris avec mon fiancé. Mais si cela avait été de l’information personnelle? Je ne trouve pas ça très drôle», a-t-elle dit à la station de télévision.

Mme White a changé aussitôt son identifiant iCloud et son mot de passe.

WRPI n’a pas été en mesure d’obtenir de commentaires de la compagnie Apple.