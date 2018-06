Deuxième victoire de suite de l’Impact de Montréal

Pour une rare fois cette saison, l’Impact de Montréal a décroché une deuxième victoire de suite, samedi, en défaisant l’Orlando City SC par la marque de 2-0 au Orlando City Stadium.

Le Bleu-blanc-noir avait défait cette même équipe 3-0 il y a une semaine et demie au stade Saputo.

En l’emportant, l’Impact (18 points) s’est approché à un point des Lions et du septième rang dans l’Association Est de la Major League Soccer (MLS). Il a maintenant un retard de trois points sur l’Union de Philadelphie, tombeur des Whitecaps de Vancouver 4-0 plus tôt en journée, et de la sixième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

Le Fire de Chicago comptait le même nombre de points qu’Orlando avant son duel contre les Sounders de Seattle tard en soirée.

Coup de chance

Les visiteurs ont profité d’une erreur en défensive d’Orlando pour ouvrir la marque dès la 13e minute de jeu. Matteo Mancosu est entré dans la surface de réparation à la gauche du gardien et a décoché un tir.

Sa frappe a été déviée de la tête par le défenseur Lamine Sané, qui a ainsi marqué dans son propre filet. En raison du changement de trajectoire soudain du ballon, le gardien Joe Bendik a été impuissant sur la séquence.

Vingt-deux minutes plus tard, Mancosu a eu une occasion en or de doubler l’avance des siens. Il n’aurait eu qu’à rediriger le centre d’Alejandro Silva dans le but avec la tête, mais Bendik s’est dressé devant lui.

Ignacio Piatti a fait 2-0 à la 84e minute. L’arbitre a d’abord indiqué que l’Argentin était hors-jeu, mais la reprise vidéo a prouvé que le but était bon.

Bush solide

Les favoris de la foule ont obtenu quelques occasions, notamment sur une percée de Dominic Dwyer à la 49e, mais une belle sortie d’Evan Bush a fait avorter la séquence. À la 69e, le portier s’est de nouveau illustré en bloquant sur la ligne une reprise de corner de Sané.

Blessé à l’échauffement, Jukka Raitala a dû céder sa place à Chris Duvall. Ce dernier a été remplacé par Victor Cabrera à la 77e.

Le match a commencé près de 30 minutes en retard en raison des mauvaises conditions météo en Floride.

L’Impact disputera quatre de ces cinq prochains matchs à la maison. Cette séquence à domicile commencera samedi prochain dans le cadre de la visite du Sporting de Kansas City.