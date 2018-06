À la suite de la publication d’une chronique dans ces pages samedi dernier concernant la décision de deux équipes de la NFL de réduire considérablement le prix de la nourriture et de la bière lors des matchs locaux, la question se pose quant à savoir quelle ligue ou quelle équipe propose la sortie la plus abordable pour ses partisans.

En revanche, des données sur les coûts que doivent débourser les amateurs pour assister à un match identifient aussi les ligues et les équipes qui forcent les amateurs à débourser le gros prix afin d’encourager leurs protégés.

Puisque l’on vient récemment de couronner deux champions en l’espace de deux jours, soit les Capitals de Washington dans la LNH et les Warriors de Golden State dans la NBA, de telles données sont intéressantes compte tenu de ce qu’on a pu lire relativement aux prix exorbitants des billets pour assister à ces deux finales.

Par exemple, à trois heures du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, à Las Vegas, on ne retrouvait plus qu’une centaine de billets sur le site StubHub. Le moins cher se vendait 799 $ US.

Dans la NBA, bien que les Warriors détenaient une confortable avance de 3 à 0 dans leur série contre les Cavaliers, certains revendeurs exigeaient plus de 7500 $ pour un billet permettant d’assister au quatrième match à Cleveland.

Mais en temps normal, c’est-à-dire en saison régulière, quelles équipes vous offrent une expérience agréable sans vous obliger à aller piger dans vos économies ?

Aucune surprise en tête

Afin de déterminer ce qu’il en coûte pour assister à un match, la firme américaine Team Marketing Report a développé le Fan Cost Index en 1991.

Essentiellement, il s’agit du total des dépenses d’une famille typique de quatre personnes lors d’un match.

Les données les plus récentes compilées par Team Marketing Report placent la NFL loin devant avec une sortie familiale totalisant 480,89 $.

La NFL demeure la sortie la plus dispendieuse depuis 2001, bien qu’elle ait parfois été devancée par la LNH et la NBA au cours des années 1990.

Quant à la meilleure aubaine pour une famille de quatre, on la trouve du côté du baseball majeur.

Même si les coûts ont augmenté de 2,4 % en moyenne au baseball majeur pour la saison 2018, il est possible de s’en tirer pour 230,64 $, mais pas au Yankee Stadium ou au Fenway Park tout de même. Historiquement, le baseball majeur a toujours constitué la sortie la plus abordable.

Au second rang des sorties les plus dispendieuses, la LNH devance la NBA. On note un énorme écart au sein même de ces ligues alors que deux équipes, les Maple Leafs de Toronto et les Knicks de New York, exigent que ses amateurs déboursent beaucoup plus que ceux des autres villes.

En ce qui concerne le Canadien, il arrive au septième rang des équipes de la LNH avec un Fan Cost Index de 427,35 $.

Il est cependant plus coûteux, en moyenne, d’assister à un match du Tricolore au Centre Bell qu’à un match de n’importe quelle équipe du baseball majeur, des 25 équipes de la NBA et des 13 équipes de la NFL.

Prix des sorties

Les sorties les plus et les moins dispendieuses

LNH

Maple Leafs de Toronto 606,45 $

Canucks de Vancouver 465,54 $

Rangers de New York 446,57 $

Bruins de Boston 444,00 $

Jets de Winnipeg 442,16 $

Blackhawks de Chicago 432,34 $

Canadien de Montréal 427,35 $

Sénateurs d’Ottawa 272,41 $

Lightning de Tampa Bay 268,47 $

Stars de Dallas 261,52 $

NFL

49ers de San Francisco 640,00 $

Cowboys de Dallas 634,80 $

Giants de New York 629,62 $

Bills de Buffalo 391,04 $

Buccaneers de Tampa Bay 373,76 $

Jaguars de Jacksonville 347,60 $

NBA

Knicks de New York 676,42 $

Lakers de Los Angeles 545,08 $

Bulls de Chicago 477,32 $

Pelicans de la Nouvelle-Orléans 221,80 $

Pistons de Detroit 215,68 $

Hornets de Charlotte 212,40 $

MLB

Cubs de Chicago 368,28 $

Red Sox de Boston 345,88 $

Yankees de New York 301,46 $

Pirates de Pittsburgh 178,72 $

Rays de Tampa Bay 156,40 $

Diamondbacks de l’Arizona 145,58 $

Ce qui est inclus dans le Fan Cost index