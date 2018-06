Festival de jazz, c’est parti!

Du 28 juin au 7 juillet, la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal se mettra en marche. Comme toujours, l’offre est alléchante, tant en salles avec les concerts payants, qu’à l’extérieur, où plein de découvertes nous attendent. Au fil des jours, nous allons suivre cet événement, mais en attendant, voici certains coups de cœur.

Il a du style, une belle voix et beaucoup de charisme. Le chanteur britannique Seal qui a autrefois navigué dans les eaux de la musique populaire s’est plus ou moins reconverti en chanteur de jazz. Après avoir exploré l’univers soul, souvenez-vous de sa magnifique reprise de Stand By Me, il marche véritablement sur les traces de Frank Sinatra. Jeudi 28 juin, à la salle Wilfrid-Pelletier, il présentera en grande formation Standards. De Luck Be A Lady, à My Funny Valentine, sans oublier l’immortel Smile, la soirée sera jazz à 100 %. Lundi 2 juillet, ce sera une rencontre au sommet. Sur la même scène, nous entendrons le pianiste et compositeur Herbie Hancock, pionnier du jazz rock et complice du trompettiste Miles Davis, avec le chanteur et bassiste très funky : Thundercat. Une grande première qui fera le pont entre un innovateur et un jeune loup. Parce qu’elle a de l’âme et une voix remarquable, nous irons revoir la chanteuse et demi-finaliste, à l’émission La Voix : Dominique Fils-Aimé (mercredi 4 juillet), au M2, tout comme le musicien engagé et vétéran du saxophone ténor : Archie Shepp, samedi 30 juin à la Maison symphonique.

Concerts gratuits pour tous

Chaque année, ils sont des centaines à venir s’initier aux mystères du jazz et des instruments. Tous les jours, à 11 h et 12 h 30, la scène intérieure du Complexe Desjardins ne dérougit pas avec La petite école du jazz. À 21 h, le blues siégera, et en grande forme. Au cœur des chaudes soirées à venir, vous pourrez entendre l’homme-orchestre Steve Hill, le guitariste et chanteur de La Nouvelle-Orléans ; Bryan Lee, ainsi que la puissante chanteuse Angel Forrest. Bon Festival !

Jill Barber

Metaphora - Outside Music

Le 28 juin au Gesù, c’est une toute nouvelle Jill Barber que vous allez entendre. Délaissant pour un instant les grands standards de jazz, Metaphora qui s’inspire d’expériences personnelles sur des sujets aussi douloureux que l’intimidation et la manipulation est résolument rock dans son essence. Réalisée par Gus van Go (Whitehorse, Tera Lightfoot), cette nouveauté offre une puissance d’évocation qui se situe dans un courant très moderne. Avec des synthétiseurs à l’appui et une voix qui a gagné beaucoup en profondeur, Jill Barber nous invite à réfléchir sur la condition humaine.

3 concerts à surveiller

30 juin 18 h

À l’Astral

Anne Bisson, pianiste et chanteuse et son trio

1er juillet 19 h 30

À la salle Wilfrid-Pelletier

Soirée blues et rock avec George Thorogood, guitariste, chanteur and The Destroyers

2 juillet 20 h

À la salle Ludger-Duvernay