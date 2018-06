Fête nationale : Des héros bien de chez nous

Dans quelques heures, la ville de Québec va vibrer au son du grand spectacle de la Fête nationale du Québec. Sous les drapeaux bleu et blanc, des dizaines de milliers de personnes vont se rassembler pour célébrer nos héros.

Ceux de Québec sont nombreux. Pensons à Robert Lepage, Alys Robi, Jacques Leblanc, Marie Gignac, Peter Simons, Marie Laberge, Marie Dooley, Yves Jacques, Jean Marie De Koninck et Sylvain Lelièvre pour ne nommer que ceux-là.

Mettre l’accent sur le talent de chez nous

En première partie de la soirée, on nos propose une performance de Manu Militari, originaire de Québec. En voilà une bonne nouvelle !

La moins bonne nouvelle, c’est qu’on n’entendra que très peu de musiciens et artistes de Québec pendant la partie principale du spectacle, celle qui sera télédiffusée.

Remarquez, je suis tout à fait d’accord avec le fait d’offrir des vedettes et des grands noms sur toutes les scènes où on célèbre la fête nationale. Le spectacle qu’on présente doit être à la fois prestigieux et attrayant pour les foules.

Cependant, je trouve déplorable qu’année après année on doive chercher dans les petits caractères pour trouver les noms de musiciens de Québec et des environs dans la distribution des concerts de la fête nationale qui se déroulent dans la vieille capitale.

Célébrer le talent d’ici

Comprenez-moi bien. Je ne souhaite pas qu’on efface du concert de Québec tous les musiciens et artistes qui vivent à Montréal ou ailleurs, loin de là.

Quand on veut faire carrière dans le showbiz, c’est tout à fait normal de quitter son patelin et de converger vers la grande ville. C’est à Montréal que se retrouvent les plus grands noms de la musique québécoise puisque c’est là, également, que se retrouvent les meilleures occasions de travail pour eux.

On comprend également que pour produire un show de la plus grande qualité, un spectacle qui sera télédiffusé, le choix de chacun des intervenants est crucial pour garantir un succès.

À cet effet, le choix de Jean-Benoît Lasanté comme directeur musical est tout à fait indiqué. Sa feuille de route en fait la personne idéale pour monter et mener un band du tonnerre. La qualité des musiciens qui seront sur scène ce soir à Québec est incontestable. D’ailleurs, on retrouve parmi ceux-ci l’exceptionnel Paul Brochu à la batterie. Brochu rentre à la maison en quelque sorte puisqu’il est originaire de la région et étudié au Conservatoire de musique de Québec.

Par contre, je trouve décevant qu’on ne présente pas plus d’artistes locaux pendant la grande fête. La ville de Québec déborde de talents et les musiciens qui ont choisi d’y vivre sont nombreux et talentueux.

Si, par hasard, les vedettes du moment, pensons notamment à Safia Nolin et Hubert Lenoir, ne sont pas disponibles pour le 23, ne pourrait-on pas, au moins, entourer les têtes d’affiche de quelques musiciens locaux ?

Créer un « band de la mort », c’est faisable à partir du bassin de musiciens qui font rocker Québec au quotidien.

Une seule fois par année, les citoyens de la ville de Québec pourraient se permettre d’être chauvins.

Les plaines d’Abraham n’ont-elles pas essuyé suffisamment de conquêtes sans devoir être envahies par des gens de l’extérieur alors qu’on devrait célébrer ce qu’il y a de plus beau dans ce que nous sommes ?

Tiens, pourquoi ne pas décider de faire découvrir quelques musiciens locaux au public chaque année ?

Le 24 juin et chaque fois que l’occasion nous en est donnée, soyons fiers des richesses dont déborde notre ville, faisons la promotion de l’excellence d’ici et donnons une place grandissante au talent de chez nous.

Bonne Fête nationale à toutes les Québécoises et tous les Québécois!