La CAQ choisit une infirmière comme candidate dans Hull

GATINEAU – C’est une infirmière bachelière qui portera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Hull en vue des élections du 1er octobre prochain.

Rachel Bourdon, une Gatinoise d’adoption, a été infirmière clinicienne en psychiatrie à l’urgence du Centre hospitalier de St. Mary, en plus de travailler au département d’obstétrique du même hôpital montréalais.

Mère d’une fille d’un an, elle a aussi décroché un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion à HEC Montréal.

«Je possède l’énergie et la détermination essentielles pour m’investir en politique active et promouvoir et défendre avec vigueur les intérêts de mes concitoyens, a dit Mme Bourdon. Je suis tombée en amour avec le secteur Hull et je m’y suis tout de suite sentie chez nous. De nombreux problèmes doivent cependant être résolus pour améliorer la qualité de vie des citoyens qui y habitent. C’est ce à quoi je m’engage, et j’y mettrai tous les efforts requis pour y arriver.»

«Rachel est une jeune femme inspirante, a indiqué le chef de la CAQ François Legault. Son parcours dans le milieu de la santé lui a permis de constater les nombreuses failles dans le réseau et de s’impliquer pour faire une différence concrète.

Nous sommes très fiers d’accueillir dans l’équipe du changement une candidate à l’écoute de leurs besoins et prête à se battre pour redonner le pouvoir de soigner aux professionnels du réseau de la santé, à lutter contre la pauvreté et à poursuivre la mission de la CAQ en matière d’éducation.»

Selon le dernier sondage panquébécois réalisé pour LCN par Léger, au début du mois de juin, le Parti libéral et la CAQ sont actuellement au coude à coude dans les intentions de vote en Outaouais. Les partisans de Philippe Couillard y récoltent 30 % des intentions de vote, tandis que la CAQ en obtient 29 %.