La Floride de Jacques Rougeau

Everglades Holiday Park

Photo Marie Poupart

Pour rendre visite en famille aux alligators, c’est LA place ! Ils y sont tous, des plus petits aux plus grands ! En plus de les observer dans leur enclos, on peut prendre part à une expédition en hydroglisseur ou encore assister à un spectacle fascinant où un entraîneur téméraire s’amuse avec eux pour divertir les visiteurs. En empruntant Griffin Road à l’ouest pour rejoindre le parc, vous pourrez apercevoir tout le long du parcours des dizaines d’iguanes colorés se faisant dorer la couenne au soleil. Jamais je n’ai vu autant d’iguanes de ma vie !