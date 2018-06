La relève s’anime

Ils ont entre 26 et 40 ans et on leur a demandé d’animer les premiers « grands spectacles » du tout nouveau Grand Montréal comédie fest. Considérés comme « humoristes de la relève », malgré leur grande expérience, ces jeunes comiques démontrent qu’il y a un changement de culture qui s’opère dans le milieu de l’humour québécois. Le Journal les a rencontrés.

Ce n’est pas une mince tâche d’interviewer huit humoristes simultanément. Il y a des risques de débordements et autres cabotinages. En une quarantaine de minutes avec les nouveaux animateurs de ces grands spectacles, les fous rires sont nombreux, mais le groupe réussit à reprendre son sérieux lorsque le sujet le demande.

Après tout, le Grand Montréal comédie fest (GMCF) est né en pleine tempête, l’automne dernier, à la suite du scandale sexuel concernant Gilbert Rozon. Alors que certains humoristes se sentent obligés d’aborder le sujet dans leur animation (« je vais le faire deux minutes au début, juste pour tuer l’éléphant », dit Étienne Dano), d’autres vont plutôt éviter le sujet.

« Je ne vais probablement pas en parler du tout, car le but avec ce festival, c’est de remettre l’humour devant », dit Matthieu Pepper. « Je ne sais pas à quel point les gens sont au courant de toute l’histoire, renchérit Yannick De Martino. C’est à l’interne que ça s’est passé. »

Le couteau entre les dents

Malgré tout, tous saluent la situation inouïe que ce scandale a créée, avec la fin du monopole de Juste pour rire qui durait depuis une trentaine d’années. « Il n’y avait pas de place, avant, pour créer un autre festival », dit Mélanie Couture.

Le monde de l’humour a énormément changé depuis quelques années, remarque Neev, et le Grand Montréal comédie fest veut refléter la situation actuelle du milieu en offrant l’animation de ses grands spectacles à de jeunes humoristes.

« C’est un changement de culture, dit Neev. Pendant des années, les galas [Juste pour rire] étaient animés par des gros noms. Là, je trouve que ça reflète vraiment plus le milieu de l’humour aujourd’hui. Oui, on est “relève”, mais on travaille beaucoup. Tout le monde arrive le couteau entre les dents. On fait tous 200 shows par année, si ce n’est pas plus. »

Mélanie Couture, qui siège au conseil d’administration du GMCF indique que le choix des animateurs s’est fait d’abord par le talent et non par la notoriété. « Dès le début, le festival martelait que ça prenait une place pour la relève et pour les femmes. Et pas une place “ghettoïsée” où t’essaies de séparer ces gens-là, mais plutôt les rassembler le plus possible. »

« Ils font de la place aux femmes et pas juste parce qu’on est des femmes, mais parce qu’on est bonnes, dit Marie-Lyne Joncas, des Grandes Crues. Ils ont confiance en nous. C’est la relève qui anime. »

« Il y a plus de tartes »

Ainsi, les humoristes qui animeront sont peut-être considérés comme « de la relève », mais leurs invités, eux, seront de grosses pointures. Martin Petit, Patrick Groulx, Mario Tessier, Jean-François Mercier, Laurent Paquin, Sylvain Larocque, Dominic Paquet, François Bellefeuille, Jean-Thomas Jobin et Réal Béland participeront à l’un ou l’autre des spectacles.

Avant de quitter le groupe, on lance une dernière question : est-ce un bon moment pour être un humoriste, en 2018 ?

« Je pense que c’est un bon moment, si t’es prêt à accepter que ce ne soit pas un milieu où le vedettariat et l’argent sont les premières choses qui arrivent », dit Mélanie Couture.

« Peut-être que la meilleure époque sera en 2050, vu que ça va en s’améliorant », dit Maude Landry.

« C’est une belle époque pour la liberté, parce que tu peux cibler un public avec le web, dit Yannick De Martino [...] Je n’aime pas l’image de la “tarte” et du fait qu’on est plusieurs à se la séparer. Je pense qu’il y a plus de tartes, maintenant. »

Les grands spectacles du Grand Montréal comédie fest se dérouleront à l’Olympia de Montréal (Neev, 5 juillet ; Yannick De Martino, 6 juillet ; Les Grandes Crues, 7 juillet), au Zénith de Saint-Eustache (Matthieu Pepper, 5 juillet ; Mélanie Couture et Maude Landry, 6 juillet) et au Pavillon de l’île de Châteauguay (Étienne Dano, 5 et 6 juillet). Pour les infos : comediefest.com