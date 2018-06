La Saint-Jean n’est pas morte

Dimanche, ce sera la fête nationale (petit f, petit n) des Québécois et non leur Fête nationale. L’appellation fête nationale (sans F majuscule) est utilisée pour désigner le jour qui marque la fête d’une nation. La fête nationale du Québec est officiellement la Saint-Jean-Baptiste. Nous fêterons donc, demain, la Saint-Jean-Baptiste (ou la Saint-Jean), fête nationale du Québec. L’appellation « fête nationale du Québec » consacrée par le gouvernement du Parti québécois il y a 40 ans n’a pas remplacé le nom « la fête de la Saint-Jean-Baptiste ». Et « fête nationale » est un terme général qui s’écrit en minuscules. Comme d’ailleurs la locution « capitale nationale ». Québec est la capitale nationale du Québec. Les mots capitale et nationale ne sont pas liés par un trait d’union et ils ne prennent pas de majuscules. La Capitale-Nationale (trait d’union et majuscules) existe, mais il s’agit d’une région administrative composée de l’agglomération de Québec et de six municipalités régionales de comté (MRC), entre autres. Que vous soyez dans la capitale nationale ou ailleurs, bonne fête nationale du Québec, bonne Saint-Jean-Baptiste !