Le rêve québécois de Bastian Baker

La tournée Now de Shania Twain permettra à Bastian Baker de réaliser cette semaine un rêve : fouler les planches du Centre Bell. Le chanteur suisse, qui assure la première partie de la vedette du country, y songe depuis qu’il a assisté dans la métropole à son tout premier match de la LNH, il y a plusieurs années. « Je sais que ce sera pour moi le concert le plus émotif de toute la série », confie-t-il.

Fils du hockeyeur Bruno Kaltenbacher et lui-même jadis voué à une carrière sur la glace, Bastian Baker n’est pas sur le point d’oublier les villes de Québec et de Montréal. Il y a près de 15 ans, il débarquait dans la Vieille Capitale pour le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, avec l’équipe de sa ville natale de Lausanne. Alors adolescent, il s’agissait de sa première visite au pays.

« Au départ, je trouvais les Québécois très étranges avec leur poutine et leur accent que j’avais peine à comprendre. Mais j’ai rapidement fini par vous trouver très sympas », lance en riant le jeune Suisse en entrevue téléphonique depuis Détroit, où la tournée de Shania Twain était de passage il y a une semaine.

Ému par le tricolore

Puis, plus tard, le chanteur s’est rendu au Centre Bell de Montréal pour assister à un match du Canadien de Montréal. Cette soirée, la première où il assistait à une partie de la Ligue nationale de hockey (LNH), a fait germer un rêve dans son esprit.

« Je me souviens très clairement de l’entrée sur la glace des Canadiens de Montréal. J’en ai eu des frissons, tellement j’étais ému. Et l’ami avec lequel j’étais m’a dit que j’allais un jour chanter dans ce même endroit. Au début, c’était une blague, mais avec les années, je me suis dit que ça pourrait réellement arriver. Bon, ce n’est pas mon concert à moi, mais une première partie, c’est un très bon début », avance-t-il dans un français irréprochable.

En duo avec Shania Twain

En fait, il ne se limite pas simplement à la première partie du spectacle. Il aura bien entendu le mandat de réchauffer la foule du Centre Bell grâce aux pièces de son répertoire comprenant trois albums, mais il réapparaîtra en fin de soirée, joignant Shania Twain sur scène pour le duo Party for Two.

« C’est une chance inouïe pour moi. Quand je l’entends me présenter avant d’entrer sur scène avec tous ses bons mots, ça vient confirmer son soutien pour moi », explique-t-il.

Ce « soutien » auquel il fait référence ne date toutefois pas d’hier. Depuis leur rencontre dans les coulisses du Festival de jazz de Montreux, en Suisse, Shania Twain et Bastian Baker se sont rapidement liés d’amitié. La chanteuse y accompagnait son époux, l’homme d’affaires suisse Frédéric Thiébaud.

« Shania Twain est de bon conseil. Je peux compter sur elle pour me donner son avis sur plein de trucs, que ce soit pour ma musique, ou encore des situations personnelles. Et réciproquement. Elle m’a invité en studio pour écouter des démos et lui donner mon avis quand elle enregistrait son dernier album. On a réellement développé un grand respect mutuel », raconte-t-il. C’est ainsi qu’il a découvert la femme derrière la vedette, « extrêmement simple et humble ».

« Elle garde les deux pieds sur terre. On a récemment passé une journée à jouer au tennis. Sinon, on aime tous les deux bien manger et bien boire, alors on peut passer des soirées entières à découvrir de nouveaux restaurants et discuter », raconte-t-il.

La tournée Now de Shania Twain s’arrêtera au Centre Bell de Montréal mardi, puis au Centre Vidéotron de Québec jeudi.