Le week-end culturel de Michel Côté

Quel est le livre que vous avez particulièrement aimé ?

J’ai beaucoup aimé le nouvel essai de Yuval Noah Harari, Homo Deus, qui est la suite de son important succès, Homo Sapiens, traduit en 42 langues, que j’avais aussi lu et que j’avais beaucoup aimé, où l’auteur a étudié soixante-dix mille ans d’histoire de l’humanité. Dans Homo Deus, l’auteur se projette dans le futur, avec l’intelligence artificielle et la manipulation génétique. Il compare l’homme d’aujourd’hui à partir de la biochimie de l’être humain pour réaliser que l’on n’a pas beaucoup changé depuis la préhistoire. Ses écrits sont formidables, car ils sont très bien vulgarisés. Il faut cependant avoir lu Homo Sapiens qui explique d’où l’on vient pour apprécier Homo Deus qui est la vision d’où on s’en va. Ça fait réfléchir et c’est vraiment intéressant !

Quel est votre coup de cœur cinématographique ?

J’ai récemment vu, en primeur, au Festival du film de l’Outaouais, le film, Le Brio d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana, qui est très intéressant. C’est le meilleur film que j’ai vu dernièrement. L’histoire porte sur la tolérance et le racisme, mais c’est aussi très brillant. Il est question de la performance d’une étudiante en droit d’origine arabe, qui n’est pas nécessairement talentueuse, mais qui a du caractère. Son brillant professeur, qui est raciste, doit l’amener à gagner un concours d’art oratoire sous peine d’être exclu de l’enseignement en raison justement de propos racistes. La réalisation est aussi très bien faite. Ça m’a beaucoup interpellé !

Quel est le spectacle que vous tenez à voir ?

J’ai très hâte de voir le spectacle Le Mystère d’Irma Vep, de l’auteur américain Charles Ludlam, qui sera repris à Montréal au Monument-National à compter du 24 octobre­­­ prochain, mettant en vedette Serge Postigo et Éric Bernier. Je l’avais vu il y a 10 ans et c’est un spectacle hallucinant. C’est le genre de performance que j’adore. À deux, ils interprètent 45 personnages. Ils sont méconnaissables. C’est extrêmement divertissant et captivant. Le spectacle, mis en scène par Matin Faucher, fera ensuite l’objet d’une tournée au Québec.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Celle de Paulo Ramos et Jessica Vigneault que j’ai récemment­­­ découverte dans un club de jazz de Montréal. Ils sont formidables ! C’est de la musique brésilienne un peu jazzée qui nous inonde le cœur de soleil, particulièrement en hiver.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Bien que notre télé québécoise soit extraordinaire, j’aimerais parler de la série étrangère d’Allemagne, Babylon Berlin, qui est extrêmement bien faite. Ça se passe entre deux guerres à Berlin et on retrouve une belle toile de fond historique. La série est tirée de romans policiers où l’on suit un inspecteur de police. Il est notamment question de conflit politique. C’est une série à gros budget, l’une des plus chères en Allemagne, qui a coûté près de 40 millions de dollars. J’ai vu la version allemande, sous-titrée en anglais. C’est très captivant !

