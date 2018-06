Les joints

C’était dans l’air du temps et j’aimais l’effet comme beaucoup de mes amis. Mais, à un certain moment, j’ai réalisé que j’étais psychologiquement affecté, voire affaibli. Une diminution de la confiance, de l’anxiété, tendance à la paranoïa et même à l’hypocondrie. Après avoir fumé un joint, la belle portion du buzz devenait de plus en plus courte alors que celle du down devenait plus longue et désagréable.