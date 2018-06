Les souvenirs d’André Ménard

Il n’est peut-être plus le maître d’œuvre de la programmation du Festival international de jazz de Montréal, événement qu’il a cofondé avec Alain Simard en 1980, mais il n’en demeure pas moins qu’André Ménard est un mélomane passionné qui connaît mieux que quiconque les artistes qui se produiront dans la métropole, au cours des jours à venir.

À la veille des festivités, qui débuteront jeudi prochain, Le Journal s’est entretenu avec le vice-président de l’Équipe Spectra et du Festival international de jazz de Montréal, qui a accepté de faire un bref survol de sa large programmation, anecdotes comprises.

Ce qu’il avait à dire sur la venue de...

Ry Cooder

« Il y a des shows pour lesquels nous avons dû être très patients. La première fois que j’ai essayé de le faire venir au festival, c’était en 1985. Ç’aura donc pris plus de 30 ans avant qu’il vienne.

À chacun de ses projets, nous avons tenté notre chance, comme lorsqu’il a fait un disque avec Ali Farka Touré ou le Buena Vista Social Club. Ça n’a jamais pu marcher, parce qu’il ne voulait pas tourner beaucoup. Cette fois-ci, il a fait un disque avec son fils et il a décidé de prendre la route. Quand j’ai su qu’il voulait venir au Jazz, ma première réaction, ç’a été de dire “Niaise-moi donc !” Il y a des choses qui prennent plus de temps à se concrétiser. »

► Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 29 juin, à 20 h

Béla Fleck and The Flecktones

« Il y a des artistes qu’on a présentés beaucoup, mais qui atteignent un autre niveau avec les années, comme Béla Fleck and The Flecktones. À l’époque où je les ai bookés, la première fois, c’était au Spectrum. Ils n’étaient tellement pas connus que j’avais garanti le show au public (...) Évidemment, je n’ai jamais remboursé un ticket, car c’était un concert extraordinaire (...) Cette fois-ci, ils reviennent au Théâtre Maisonneuve et nous allons leur remettre le prix Miles-Davis (remis à un artiste jazz de renommée internationale). Le temps a passé ! Ce sera d’ailleurs la première fois que nous remettrons ce prix à un groupe plutôt qu’à un individu. »

► Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 1er juillet, à 20 h

Dee Dee Bridgewater

« À la base, c’est une artiste américaine qui n’était populaire qu’en France. Ça rend un peu méfiant (rires). Finalement, je l’ai vue avec Alain (Simard) au MIDEM. On était curieux parce que ça marchait très fort en France. Ce qu’on a vu, c’était une show-woman, mais en même temps, c’était une chanteuse extraordinaire­­­, avec un registre pas possible. Nous nous sommes dit que nous devions la faire connaître à Montréal (...) La première année, nous l’avions présentée en programme double avec John Pizzarelli, après elle est revenue toute seule et elle a fini par faire la Salle Wilfrid-Pelletier. Elle a vraiment grandi dans le festival. Et là, le bureau de sa maison de disques, à New York, a pris note de ça et a commencé à sortir ses disques. On peut dire que nous avons un peu poussé sa carrière, alors qu’elle n’existait pas de ce côté-ci de l’Atlantique. »

► Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 30 juin, à 20 h

GoGo Penguin

« Depuis plusieurs années, je me rends au Festival de jazz de Londres, au mois de novembre (...) J’y ai vu ce groupe, qui est anglais. Je dirais que c’est l’un des meilleurs groupes de jazz au monde, actuellement. C’est un trio d’exception. Ils sont vraiment bons. Ils ont une approche qui est très “rafraîchie” par rapport au trio jazz piano-bass-drum. Il y a quelques années, l’association internationale des festivals de jazz, la IJFO, s’était dit que ce serait bien de repérer quelques artistes et d’investir un certain effort sur eux pour donner un petit coup d’accélérateur­­­ à leur carrière. Nous avons choisi GoGo Penguin, une année, et la plupart des festivals ont embarqué (...) Ç’a évidemment aidé leur notoriété et maintenant, nous les ramenons et nous n’avons plus besoin de les programmer en première partie de quelqu’un d’autre. C’est donc dire que la scène de jazz, elle se renouvelle aussi, et de bien des façons. »

► Au Club Soda le 1er juillet, à 21 h

Jessie Reyez

« Nous accueillons quand même beaucoup d’artistes de la culture hip-hop et R & B, cette année. Je pense notamment à Jessie Reyez, qui va faire le grand événement du mardi soir. Elle est exceptionnelle. Elle a une voix qui n’a absolument pas de bon sens. Je suis content qu’on puisse la faire en grand événement. Nous avons souvent fait des artistes très nouveaux à ces occasions-là. Je trouve que ça amène un esprit de découverte même dans l’un des plus gros spectacles présentés par le festival. Ça, cet esprit-là, il subsiste. »

► Sur la scène TD de la place des Festivals le 3 juillet, à 21 h 30.

► La 39e édition du Festival international de jazz de Montréal aura lieu du 28 juin au 7 juillet. Tous les détails concernant la programmation se trouvent à l’adresse www.montrealjazzfest.com.