Mort d’un poupon de six mois: les policiers vont enquêter sur les agissements du père

MONTRÉAL | Le père qui aurait oublié son bébé de six mois durant de longues heures, vendredi, dans son véhicule, sera rencontré par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) quand son état de santé le permettra puisqu’il a dû être transporté dans un centre hospitalier en raison d’un violent choc nerveux.

«Il y a mort d’un enfant, les policiers doivent enquêter. Les enquêteurs devront déterminer s’il y a un crime de rattaché à la mort du bébé. Est-ce un homicide? Est-ce une négligence criminelle de la part des parents? C’est le type d’accusations qui peuvent être déposées», a avancé samedi la criminaliste Debora De Thomasis, en entrevue à LCN.

Quand il s’est présenté à la garderie située à l’angle de la rue William et du boulevard Robert-Bourassa, en fin de journée vendredi, afin de récupérer son enfant et que les travailleuses en service de garde l’ont informé que le bébé n’y avait pas été déposé, le père se serait rué vers son véhicule.

L’enfant était inanimé dans son siège. Il y aurait passé de longues heures à la chaleur. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées en vain par les services d’urgence appelés à se rendre sur place.

Automatisme

Il y a eu quelques cas d’oublis d’enfants dans un véhicule au cours des 15 dernières années. Les pères croyaient avoir reconduit leur enfant au service de garde, mais ils ne l'avaient pas fait.

«C’est de l’automatisme. On fait la même routine tous les matins et on a oublié le bébé dans le véhicule. Les policiers vont enquêter sur les agissements du père. Sur le pourquoi il a oublié son enfant. Était-ce la première fois qu’il devait le conduire à la garderie?» a dit Me Thomasis.

Le criminaliste ajoute que la mort du bébé doit avoir un effet dévastateur sur ses parents. La mère du poupon a d’ailleurs elle aussi été conduite à l’hôpital vendredi pour y soigner un choc nerveux.

Un coroner se penchera également sur les circonstances entourant la mort du bébé dans le but d’émettre ses recommandations.

Conseils pour éviter pareil drame