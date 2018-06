«Pour nous, c’était le choix idéal» – Marc Bergevin

DALLAS | On peut reprocher plusieurs choses à Marc Bergevin, mais on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas être fidèle à ses valeurs.

Filip Zadina, un talentueux attaquant, et Brady Tkachuk, un ailier pugnace, avaient beau se trouver encore dans les estrades au moment de se prononcer, le directeur général du Canadien ne pouvait passer à côté de Jesperi Kotkaniemi, le meilleur joueur de centre disponible.

« En deuxième moitié de saison, il a vraiment augmenté son niveau de jeu. On voit que son potentiel pointe de plus en plus dans la bonne direction, a indiqué Bergevin, au terme de ce premier tour. C’est un centre naturel qui va couvrir les deux cents pieds de la patinoire. Pour nous, c’était le choix idéal. »

Bergevin n’est pas le seul à avoir invité un joueur de centre sur la scène du American Airline Center. Huit espoirs évoluant à cette position ont été sélectionnés en première ronde, dont sept parmi les 23 premiers.

« Tous les DG savent que les jeunes joueurs de centre, misant sur beaucoup de potentiels, sont rares. On avait l’occasion d’en prendre un avec notre troisième choix. On ne pouvait pas passer à côté », a souligné Bergevin.

Un constat unanime

Le directeur général du Canadien ne parle pas à travers son chapeau. Jim Nill et Ron Hextall, qui ont également jeté leur dévolu sur un joueur de centre, ont émis des commentaires similaires.

« Je ne suis pas surpris (par le nombre de centres appelé). Regardez les besoins des équipes. C’est difficile pour tout le monde de trouver des joueurs de centre. Si tu en veux un, tu dois saisir la chance lorsqu’elle se présente, a déclaré Nill, des Stars, dont le choix s’est arrêté sur Ty Dellandrea au 13e rang.

Pourtant, on disait de cet encan qu’il en serait plutôt un de défenseurs et d’ailiers.

« C’était l’opinion des observateurs. Cependant, nos hommes de hockey vous diront qu’il y avait de très bons joueurs de centre disponibles. L’allure du repêchage en a été la preuve », a ajouté Nill.

« Si tu analyses ce repêchage, il y a plusieurs centres qui étaient répertoriés plus loin qui ont fini par sortir plus rapidement. Comme organisation, tu aimes mieux compter sur plus de centres que d’ailiers », a indiqué Hextall, des Flyers, qui a fait de Jay O’Brien (19e rang) son deuxième choix du premier tour.

Pori, Montréal ou Laval

Aux yeux de plusieurs recruteurs de la LNH, Kotkaniemi ne fera pas immédiatement le saut dans la LNH. Il gagnerait à jouer une saison de plus avec l’Assat de Pori, en Finlande, surtout en raison de son jeune âge, lui qui fêtera ses 18 ans le 6 juillet prochain.

Bergevin a toutefois gardé les portes ouvertes avec son premier choix.

« Est-ce que ce serait surprenant de le voir à Montréal dès cette année ? Je ne veux pas m’avancer et je ne souhaite pas ajouter de la pression sur les épaules du jeune, a mentionné le DG du CH. Nous le regarderons de près et nous penserons aussi à son bien à long terme. Il faut aussi regarder le portrait d’ensemble. »

«Est-ce que je pensais que Victor Mete était pour jouer dans la LNH à 19 ans l’an dernier ? Non. Mais je le dis souvent, les joueurs finissent par prendre les décisions pour nous selon leurs performances», a-t-il poursuivi.

Kotkaniemi, qui a encore deux ans à son contrat en Finlande, dispose d’une option pour sortir de cette entente plus rapidement. En raison de son statut de joueur européen, il pourrait également jouer dans la Ligue américaine cette année avec le Rocket de Laval.

« Quand tu sors un joueur d’un contrat en Europe, c’est plus souvent pour le faire jouer dans la LNH que dans la Ligue américaine, a rappelé Bergevin. Il est déjà dans une très bonne ligue en Finlande. »

Par ailleurs, Bergevin a confirmé qu’il a tenté d’acquérir un deuxième choix au premier tour, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire. Sans le dire ouvertement, il semblait grandement souhaiter mettre la main sur le défenseur Nicolas Beaudin, sélectionné au 27e rang par les Blackhawks.