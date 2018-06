Un Roméo et Juliette revisité

Se déroulant au milieu des années 1970, ce roman nous invite à découvrir un monde totalement à part : celui des quelques rares ados américains qui n’auront entre autres jamais la chance d’aller voir Les dents de la mer au cinéma.

Il y a quelques années, on a carrément ri à gorge déployée en lisant Le polygame solitaire de Brady Udall, un savoureux pavé racontant les très rocambolesques péripéties d’un mormon qui se verra obligé d’ajouter une cinquième épouse à son tumultueux harem­­­. Un livre dont on vous parle parce que Goodbye, Loretta nous entraîne également directement dans une communauté mormone fondamentaliste située à la frontière de l’Arizona et de l’Utah où Loretta, 15 ans, s’ennuie mortellement.

Vivre la nuit

Contrainte de passer l’essentiel de son temps à étudier les Saintes Écritures, à prier, à chanter des cantiques ou à enchaîner les corvées, Loretta rêve de rejoindre le monde profane pour pouvoir enfin mener une vie normale. Passé minuit, quand ses parents dorment, elle a d’ailleurs pris l’habitude de faire le mur pour retrouver Bradshaw, le petit voyou qui lui a promis de bientôt trouver le moyen de l’emmener au loin. Mais ayant atteint l’âge de se marier, Loretta sera entre-temps forcée de devenir la deuxième femme de Dean Harder, un type trois fois plus vieux qu’elle, heureux d’agrandir sa famille céleste avec une jolie fille surtout susceptible de l’envoyer au septième ciel...

S’émanciper à tout prix

À des centaines de kilomètres de là, Jason, le jeune neveu de Dean, peine lui aussi à s’adapter aux trop nombreux préceptes moraux de la foi mormone. Car s’il n’en tenait qu’à lui, il assisterait en direct à toutes les cascades d’Evel Knievel et écouterait du Led Zeppelin à fond la caisse. Alors quand Loretta et Jason se rencontreront, ils ne tarderont pas à être sur la même longueur d’onde : fuir au plus vite l’enfer de leur quotidien archipieux.

Un premier roman relativement bien mené qui en dit long sur les travers de la religion.

Frissons garantis

Les doigts rouges

Au début, on a eu un peu de mal à se faire aux noms, l’intrigue se déroulant à Tokyo. Mais très vite, on a plongé tête première dans le glauque univers de Maehara Akio, qui a pris l’habitude de passer le plus clair de ses soirées au bureau, même si l’entreprise de luminaires qui l’emploie ne paie pas les heures supplémentaires. Ce qui explique pourquoi, un fatidique vendredi soir, sa femme sera obligée de l’appeler au travail pour lui demander de rentrer dès que possible, quelque chose de terrible venant de se produire.

Un sale gosse

Ce quelque chose de terrible sera de fait 100 fois pire que tout ce qu’Akio aurait pu imaginer : Naomi, leur fils de 14 ans, a en effet « accidentellement » étranglé une fillette de sept ans sur le plancher de leur cuisine et après avoir traîné le cadavre jusqu’au jardin situé à l’arrière de la maison, il s’est enfermé dans sa chambre afin de pouvoir tranquillement continuer à jouer à des jeux vidéo. À ses parents de se débrouiller avec le corps...

On vous laisse donc le soin de découvrir ce qu’ils en feront, tout en précisant qu’on s’est régalé jusqu’à la dernière ligne, l’auteur en ayant profité pour mettre en lumière les noirs dessous de la société japonaise.

Chère Mrs Bird

Alors qu’elle aimerait vraiment pouvoir devenir correspondante de guerre, la jeune Emmy Lake dégotera plutôt un poste d’assistante au Woman’s Friend, un magazine féminin londonien montrant entre autres comment fabriquer des napperons au crochet. À défaut de raconter la réalité des soldats britanniques (l’action se déroule en 1941), Emmy livrera ainsi sa propre bataille en s’érigeant peu à peu contre Mrs Bird, son insupportable rédactrice en chef. Une sympathique histoire parfaite pour les vacances !

Tropique de la violence

Rejeté par sa propre mère, Moïse aura la chance d’être recueilli par une infirmière blanche qui, pendant 14 ans, le protégera de toute la violence sévissant sur la petite île française de Mayotte. Mais lorsqu’elle mourra subitement, Moïse sera contraint d’aller vivre à Gaza, un bidonville où il devra très vite apprendre à se méfier de Bruce, le chef particulièrement cruel d’un gang de vauriens. Un roman coup de cœur qu’on recommande sans réserve.

Un potager urbain

L’air de rien, ce n’est pas la place qui manque pour cultiver son propre potager... en plein centre-ville ! Balcon, cour, toit, terrasse, rebords des fenêtres, allée de garages et façades de maison peuvent en effet très bien accueillir quantité de fruits et légumes. Ce livre nous explique d’ailleurs lesquels planter en fonction de l’espace dont on dispose.

Sous le charme des petits fruits

Quand on dit « petits fruits », on songe automatiquement aux fraises, aux bleuets, aux mûres, aux framboises et aux cerises... même s’il y a aussi les amélanches, les argouses, les baies de sureau, les camérises, les groseilles à maquereau ou les gadelles ! Dans ce livre proposant 80 recet­tes, on apprendra ainsi à cuisiner 14 petits fruits du Québec de l’entrée au dessert.