Une femme de 56 ans disparue à Candiac

CANDIAC | La Régie intermunicipale de police Roussillon fait appel au public afin de retrouver une femme de 56 ans, disparue vendredi à Candiac, en Montérégie.

Bartola Privitera a été vue pour la dernière fois vers 6 h 30, vendredi matin, à Candiac, où elle réside. Sa famille s’inquiète pour sa santé et sa sécurité, puisqu’elle n’a pas ses médicaments en sa possession et a du mal à s’orienter.

La quinquagénaire de race blanche mesure 1 m 65 et pèse 60 kg. Elle a les cheveux bruns et les yeux marron. Mme Privitera a une cicatrice sur le côté gauche du cou. Elle s’exprime en anglais et en italien.

Elle porterait des bracelets au bras gauche et des bagues de mariage, ainsi que des lunettes de vue carrées avec les côtés violets. Elle se déplace à pied.

Toute personne qui pense avoir des informations permettant de localiser Mme Privitera peut communiquer avec la Régie au 450 638-0911, au poste 615, ou encore avec l’organisme Échec au crime par téléphone, au 1 800 711-1800, ou par internet.