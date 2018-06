Becker sauve les meubles pour les Capitales

Les Capitales de Québec ont frôlé la catastrophe en s’imposant de peine et de misère par la marque de 6-5 dans le dernier duel de leur série contre les Jackals du New Jersey au Yogi Berra Stadium, dimanche après-midi, après avoir été incapables de tenir le coup lors des deux premiers matchs.

La troupe de Patrick Scalabrini semblait en voie d’éviter aisément le balayage quand les Jackals ont amorcé leur neuvième tour au bâton, mais le releveur Sean Donatello a failli tout gâcher en remplissant les sentiers puis en accordant deux points. Il a fallu l’intervention du pompier par excellence de l’équipe en 2017, Nolan Becker, pour éteindre le feu, le grand gaucher retirant sans problème les trois frappeurs auxquels il a fait face. Il s’agissait de son quatrième sauvetage de la saison.

Les Capitales avaient subi la défaite cinq fois à leurs six dernières sorties avant d’entamer ce rendez-vous dominical dans la petite municipalité de Little Falls, bousillant notamment deux avances en fin de rencontre, vendredi et samedi face à ces mêmes Jackals. Ce 20e gain saisonnier leur permet de se rapprocher à 3.5 matchs de la tête détenue par Sussex County.

Joueurs plus détendus

«On a eu extrêmement chaud, mais ça fait du bien. On a eu une autre bonne réunion après le match d’hier [samedi] pour s’assurer que les gars jouent plus relaxes. On ne joue pas bien depuis un bout de temps et les gars semblent se mettent de la pression supplémentaire et [Kalian] Sams nous manque aussi. On va utiliser ce positivisme pour retourner à la maison», a mentionné le gérant des Capitales.

Scalabrini était soulagé de voir que Becker était redevenu lui-même après avoir été «ébranlé» par l’incident de la veille où il avait violemment atteint un frappeur adverse au visage.

«Becker a complètement dominé deux des meilleurs frappeurs de la Ligue en Dean Green et David Harris. C’est extrêmement impressionnant ce qu’il a fait et c’est immense pour lui après avoir été très ébranlé après avoir blessé un joueur», a souligné l’instructeur-chef.

Yordan Manduley, avec trois coups sûrs et deux points produits, et T.J. White, avec son premier circuit dans l’uniforme québécois, ont été les bougies d’allumage en offensive pour les vainqueurs.

«Dans notre mauvaise séquence, Mandu est notre joueur le plus régulier et il nous offre de belles performances jour après jour. Il a une attitude de leader malgré le fait qu’il ne parle pas la langue», a encensé Scalabrini, heureux aussi que White débloque peu à peu.

Vitters libéré

L’idylle entre le club de baseball indépendant de Québec et le troisième choix au total du repêchage par les Cubs de Chicago en 2007, Josh Vitters, a pris fin avant le match d’hier. L’annonce n’a rien eu de surprenant puisque le joueur d’avant-champ a été incapable de démontrer les qualités qui lui avaient valu d’être choisi derrière David Price et Mike Moustakas. En 81 présences au bâton, il a frappé 20 coups sûrs (,247) et produit six points.

«On lui a donné du temps pour qu’il retrouve son synchronisme, mais ça devenait évident que ça n’allait pas virer du bon côté», a expliqué Scalabrini, qui annoncera au cours des prochaines heures la venue de deux nouveaux éléments pour augmenter sa force de frappe à l’attaque.

Kalian Sams, qui a assisté à la naissance de sa fille aux Pays-Bas, est attendu lundi en prévision du début de la série contre les Stars d’Hollywood, mardi soir, au Stade Canac.