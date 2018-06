Californie: un homme sans histoire abattu dans un camping devant ses fillettes

CALABASAS, Californie - Un homme de 35 ans a été tué par balle, vendredi matin, dans sa tente alors qu’il faisait du camping avec ses fillettes dans un parc connu du secteur de Calabasas, à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Los Angeles, en Californie.

Tristan Beaudette, originaire de la ville d’Irvine, en Californie, était allé camper avec ses filles de 2 et 4 ans afin que sa femme, Erica, puisse étudier pour son examen de médecine.

Lorsque les forces de l’ordre ont trouvé le père de famille, il était dans sa tente et saignait abondamment de la poitrine où il avait été touché par au moins un tir. Son décès a été constaté sur place. La police avait reçu un appel vers 4 h 45 rapportant que des coups de feu avaient été tirés dans le camping du Malibu Creek State Park.

Les fillettes n’ont pas été blessées lors de l’incident, mais se trouvaient dans la tente au moment du meurtre, selon les autorités.

«Nous considérons cet événement comme un homicide, a assuré le lieutenant Rodney Moore, de la police du comté de Los Angeles. «Nous sommes en train de recueillir des éléments de preuve, mais ça va prendre du temps.»

Selon Fox News, les autorités n’ont toujours pas épinglé de suspect dans cette affaire et n’ont aucun motif qui pourrait expliquer la mort de M. Beaudette.

La victime, un homme sans histoire détenteur d’un doctorat en chimie de l’Université de Berkeley, travaillait pour une compagnie pharmaceutique.

Les autorités comprennent mal ce qui a bien pu se passer.

Une page GoFundMe a été mise en place pour aider la veuve du scientifique.

«Avec un tir, en plein milieu de la nuit, tout a été détruit, et ce, devant ses filles», peut-on lire sur la page de sociofinancement.

«Il ne se passe pas une seconde sans que nous pensions à l’absurdité de ce crime», ajoute-t-on.

En soirée dimanche, plus de 47 000 $ US avaient été amassés alors que les responsables de la page avaient fixé un objectif de 25 000 $ US.

Le site de camping du parc de Malibu Creek, un endroit reconnu pour sa tranquillité et sa beauté, est fréquenté par de nombreux randonneurs.