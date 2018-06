Fête nationale à Québec: deux arrestations et une centaine de contraventions

Malgré des mesures de sécurité assouplies lors des célébrations de la Fête nationale à Québec, la police a veillé scrupuleusement au respect de la réglementation, procédant à un total de deux arrestations et remettant plus d’une centaine de constats d’infraction.

Le Service de police de la Ville de Québec a dénombré deux arrestations en lien pour désordre et ivresse en lien avec les festivités de la Saint-Jean pour désordre et ivresse. Il s’agit du chiffre le plus bas observé en au moins une décennie, loin du record de 32 arrestations observé en 2013.

L’an dernier, le corps policier avait procédé à quatre arrestations.

«La Fête nationale s’est déroulée dans le calme et sans aucun débordement», a souligné une porte-parole de la police, Mélissa Cliche.

Le SPVQ a également sévi à l’endroit des gens consommant des boissons alcoolisées hors du périmètre des Plaines. En tout, 80 personnes devront payer une contravention pour avoir consommé de l’alcool sur la voie publique.

34 autres constats ont été remis pour des infractions à d’autres règlements municipaux et au code de la sécurité routière, pour un total de 114 constats d’infraction remis.

Alors que les débordements se font rares en marge de la Fête nationale depuis la réforme des festivités en 2011, la police de Québec avait choisi cette année d’assouplir quelque peu les mesures de sécurité, tout en maintenant un nombre élevé d’effectifs sur le terrain.

Ainsi, les contrôles aux points d’entrée du site ont été assouplis et aucune rue n’était bloquée au centre-ville.