Fête nationale: Andrew Scheer de passage à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, était de passage à Rivière-du-Loup dimanche matin.

Accompagné du député conservateur Bernard Généreux et du sénateur Pierre-Luc Boisvenu, Andrew Scheer a tenu à souligner la Fête nationale des Québécois.

Le chef de l’opposition a profité de l’occasion pour visiter la région. Samedi, il avait assisté au rodéo de Charlevoix, à Saint-Aimé-des-Lacs, pour célébrer la Fête nationale.

Dimanche, il se dirigeait vers le parc Saint-Nicolas à Montmagny.

Andrew Scheer a affirmé qu’il tend la main aux Québécois et aux nationalistes. «Quand on voit toutes les chicanes au Bloc (québécois), je pense qu’il y a une occasion pour tous les nationalistes qui croient à un pays uni de regarder notre parti. Nous respectons les champs de compétences des provinces», a-t-il souligné.

La victoire du candidat conservateur, Richard Martel, lors de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord donne des ailes au parti.

Par ailleurs, la légalisation de la marijuana inquiète le chef conservateur. Il souhaite changer la loi. Il croit que différents problèmes dans la société sont à craindre.

Il rappelle que son caucus s’est positionné contre la loi et que le gouvernement Trudeau a rejeté tous les amendements proposés par son parti, notamment sur le droit pour les provinces de légiférer sur la culture à domicile

«Au niveau de la consommation chez les jeunes, le Canada est le pays où la consommation est la plus élevée dans le monde», a souligné de son côté le sénateur Boisvenu.

«Entre 30 % 40 % des jeunes consomment de la marijuana, a-t-il poursuivi. On aurait espéré du gouvernement une politique de réduction de la consommation. L’an prochain, est-ce que cette loi va apporter plus de problèmes que de bienfaits ? On va agir en conséquence.»