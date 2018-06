Les plaisirs du dimanche

J’entends Christian Vézina depuis deux ans à l’émission Dessine-moi un dimanche, sur la première chaîne de la radio publique, animée par Franco Nuovo. Combien de fois me suis-je dit que j’aurais du plaisir à lire sa chronique ?

Je me souviens même avoir écrit à l’émission pour demander où ce texte qui m’avait ébloui ou fait pleurer serait disponible pour pouvoir le lire et relire à tête reposée et non pas en préparant le petit-déjeuner de mes enfants. C’est maintenant fait avec la publication de Un dimanche à ma fenêtre, qui regroupe une trentaine de ses chroniques, les plus demandées, dit-on en quatrième de couverture, mais on en aurait pris davantage.

Christian est poète, mais pas un poète officiel comme on en nomme tous les ans ou deux ans au parlement canadien ou à l’hôtel de ville de Montréal. Pour lui, la poésie est partout et surtout là où l’on ne l’attend pas. Sa poésie a pour but d’« attiser l’attention, aviver le désir, promouvoir la rêverie, convoquer la réflexion, militer pour l’instant, célébrer l’unique... » Il serait une sorte de Michel Garneau en plus jeune et sans la voix enveloppante du dramaturge et poète dont on s’ennuie. D’ailleurs, Vézina se revendique une paternité avec Garneau, et aussi avec Prévert et Brigitte Fontaine.

Le premier texte du recueil donne le ton. Il sera question de guerres, de tortures, de rêves, d’une partie de quilles, d’un enfant qui va à sa première fête d’anniversaire, de volcans en éruption, d’un singe qui mange des baies sauvages, d’un test de grossesse, de larmes et de serrements de dents, de rêves aussi et de bonheur tranquille, tout cela mis en scène simultanément aux quatre coins de la planète.

L’auteur rappelle le temps où prendre un repas autour d’une table signifiait autre chose que de parler « de ce qu’on mange, de ce qu’on a mangé et de ce qu’on mangera », etc. On y discutait ferme de projets et de politique. Et d’en profiter pour se moquer des nouveaux poisons alimentaires dont on nous met en garde comme le sucre, le gras, le pain au gluten, la viande, etc.

Il faut l’entendre (en fait, le lire) raconter l’histoire du monde à partir du Big Bang, d’où a surgi, après des milliards d’années, la vie humaine, avec ses virus et bactéries, sa sexualité, son langage et ses inventions. L’être humain est un être de diversité, il y a des blonds, des bruns, des noirs, des roux, des frisés, des chauves, des boiteux, des aveugles, dit-il, contrairement au zèbre, par exemple, qui brille par son uniformité.

À l’approche des grands déménagements du mois de juillet, je conseille à tous ceux qui déménageront bientôt de lire son texte rigolo sur ce sport extrême qu’on pratique année après année. Qu’est-ce qu’un déménagement réussi, demande-t-il ? « C’est lorsqu’il n’y a pas que les meubles qui ont survécu à l’entreprise. » Car déménager peut signifier beaucoup plus qu’un simple transfert de lourdes boîtes d’un lieu à un autre. On s’agrandit ou on se rapetisse, parce que la famille devient plus prospère ou se divise. C’est l’occasion de faire un ménage dans son passé et ses souvenirs. On devient alors plus léger. Même si, à la fin, ce sera le triomphe de l’extralarge extrapepperoni. « Parce que déménager, c’est aussi se rappeler que la vie est une pizza dont une des meilleures pointes est l’amitié. »

Christian Vézina est devenu Montréalais « après trente ans de procrastination ». Dans une ode à Montréal, il marche le territoire du Québec, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine à l’Île-d’Orléans et Manche-d’Épée, en passant par Baie-Comeau et Malartic, pour conclure magistralement qu’un Montréalais, c’est tout ça, « un Gaspésien qui paie son loyer bien trop cher/un gars de Rouyn qui sait plus quoi faire de son quat’roues/une fille de Matane qui ne trouve pas de stationnement [...] c’est une nostalgie rebelle qui s’invente un bonheur sur place à mesure que la vie déferle ! » Vous reconnaissez-vous ?

Un bijou de livre à lire seul ou avec d’autres, au beau milieu des quatre saisons. Émerveillement garanti.