Les spectaculaires coulées de lave de Kilauea s'approchent de maisons

Près de deux mois après être entré en éruption, le volcan Kilauea continue de déverser des torrents de lave à Hawaï.

Dimanche, de nouvelles images spectaculaires captées par Paradise Helicopters montrent que l’activité du volcan demeure très intense. À certains endroits, les coulées de lave se rapprochent dangereusement des maisons.

Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des cinq que compte l'île d’Hawaï, la plus grande de l'archipel.

Il est entré en éruption le 3 mai, entraînant l'évacuation de quelque 2000 personnes de leurs maisons à cause de fissures déversant de la lave qui se sont ouvertes à plusieurs kilomètres du cratère principal. Des gaz toxiques ont également envahi ces zones.

Selon un spécialiste interrogé par TVA Nouvelles, Kilauea est l’un des volcans les mieux surveillés de la planète au monde. «Il n’y a aucun décès, car les gens sont toujours évacués à temps et tout est très bien géré par l’Observatoire et la protection civile d’Hawaï», avait-il spécifié.