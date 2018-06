Newgarden remporte sa troisième victoire de la saison

L’Américain Josef Newgarden a remporté dimanche la dixième manche du Championnat IndyCar disputée sur le circuit de Road America, dans l’État du Wisconsin.

Le pilote de l’écurie Penske, titré l’an dernier dans la série de monoplaces, a mené la course de bout en bout après s’être élancé de la position de tête sur la grille de départ.

Il a devancé son compatriote Ryan Hunter-Reay (Andretti) et le Néo-Zélandais Scott Dixon (Ganassi).

« Quelle belle journée ! s’est exclamé le vainqueur. Je cherche les mots pour décrire mes sentiments. Mon équipe m’a préparé une voiture parfaite et ma tâche, c’était de récompenser tous ceux qui ont travaillé si fort.

« J’ai terminé avec une avance relativement confortable [un peu plus de trois secondes], mais jamais ça n’a été facile. Je devais surveiller constamment dans mes rétroviseurs la voiture de Ryan, qui se montrait menaçante. »

Une erreur au premier tour

Classé cinquième, tout juste derrière le Japonais Takuma Sato, le Torontois Robert Wickens a inscrit la meilleure performance canadienne.

Ses compatriotes James Hinchliffe et Zachary Claman DeMelo ont rallié l’arrivée aux 10e et 21e rangs respectivement sur les 23 engagés.

« J’ai connu un bon départ, a raconté Claman DeMelo, membre de l’écurie Dale Coyne, mais j’ai commis une erreur dès le premier tour, ce qui m’a fait perdre plusieurs positions.

« Ma course s’est bien déroulée par la suite, a indiqué le Montréalais, qui avait réalisé le 17e chrono le plus rapide en qualifications. Mais des problèmes électriques nous ont empêchés d’améliorer notre sort en fin de course. »

Truex seul au monde

Profitant d’une stratégie fructueuse et plutôt audacieuse de son équipe [Furniture Row], Martin Truex Jr. s’est imposé dimanche à Sonoma, en Californie, première des trois épreuves de la saison 2018 présentées sur circuit routier en Coupe NASCAR Monster Energy.

Le pilote américain a fait cavalier seul en devançant son plus proche rival, Kevin Harvick, par un peu plus de dix secondes. Clint Bowyer, Chase Elliott, Kyle et Kurt Busch ont suivi dans l’ordre.

De cette course anormalement dépourvue de bagarres intenses et marquée par une seule neutralisation, on retiendra aussi qu’elle s’est déroulée devant des tribunes plutôt dégarnies, une situation qui illustre clairement que la popularité du NASCAR est en chute libre.