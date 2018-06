Près de 10 équipes intéressées à Carter Hutton

Décidément, il n’y aura plus d’alternance devant le filet des Blues de St. Louis la saison prochaine.

Selon Fox Sports, près de 10 équipes ont manifesté de l'intérêt à l'endroit du gardien Carter Hutton, qui est en voie de devenir joueur autonome sans compensation.

Le site The Athletic rapporte que les Red Wings de Detroit, les Hurricanes de la Caroline et les Bruins de Boston sont tous intéressés à Hutton, qui vient de conclure une excellente campagne avec une fiche de 17-7-3, un taux d’efficacité de ,931 et une moyenne de buts alloués de 2,09.

Il sera le meilleur gardien disponible à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 1er juillet.

Le journaliste Andy Strickland avance que le camp du cerbère de 32 ans est à la recherche d’une entente de trois ans, mais la direction ne serait pas prête à lui offrir un pacte de plus de deux ans.

Hutton a supplanté Jake Allen pendant une partie de la plus récente saison. Ce dernier a compilé un dossier de 17-25-3 avec une moyenne de 2,75. Il est sous contrat pour les trois prochaines années avec un salaire représentant 4,45 millions $ sur la masse salariale de St. Louis.

Les Blues ont aussi dans leurs rangs l’espoir Ville Husso, considéré comme leur gardien d’avenir.

En 137 présences dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Blackhawks de Chicago, les Predators de Nashville et les Blues de St. Louis, Hutton a un rendement de 63-39-17.

Il n’a jamais pas été repêché.