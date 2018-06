Vilain Pingouin: retour sur scène réussi pour Rudy Caya

Absent des planches en raison de problèmes cardiaques, le chanteur Rudy Caya a réussi son retour sur scène lors d’un spectacle de Vilain Pingouin pour la fête nationale du Québec, samedi soir, à Saint-Rémi, en Montérégie.

«Cette performance était très significative: il s'agissait de son grand retour sur scène depuis son dernier AVC (car ce n'était pas le premier), en novembre 2017», a écrit par communiqué l’agence La Tournée, dimanche.

«Rudy a fini le spectacle debout, les pieds bien ancrés au sol. Solide comme un roc, il s'est amusé comme jamais. Le moment présent a pris tout son sens», a-t-elle précisé.

L’agence La Tournée a souligné que l’artiste a perdu 25 livres et que sa santé s’est beaucoup améliorée depuis son accident vasculaire cérébral qui l’avait laissé partiellement paralysé du côté droit et qui l’avait forcé à réapprendre à marcher et parler. Il compte donc faire d’autres spectacles avec Vilain Pingouin dans le cadre de la tournée «Frères d’Armes» même si cela se fera à un «rythme léger».

Rudy Caya deviendra aussi directeur artistique de l'Agence Bleue, qui se spécialise dans la musique québécoise des années 80 et 90. Il aura comme mandat d’appuyer des groupes comme Noir Silence, Les Frères à Ch'val et Zébulon.