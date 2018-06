20 moments marquants de la carrière de Paul Gérin-Lajoie

Le père de l’Éducation au Québec, Paul Gérin-Lajoie, s’est éteint à l’âge 98 ans. Voici un survol de sa carrière professionnelle en 20 moments marquants.

1-Après avoir étudié le droit à l’Université de Montréal, il est admis au Barreau du Québec, puis il étudie à l’université d’Oxford grâce à l’obtention de la bourse Rhodes en 1945. Il y reçoit un doctorat en droit constitutionnel en 1948.

2-Il fonde, en 1957, l’hebdomadaire L’Écho de Vaudreuil-Soulanges et Jacques-Cartier.

3-Il se porte candidat à l’élection de 1956 puis à la partielle de 1957 dans Vaudreuil-Soulanges sous les couleurs du Parti libéral du Québec, mais est défait les deux fois.

Paul Gérin-Lajoie, ancien ministre de l'éducation Photo Le Journal de Montréal, Isabelle Maher

4-En 1958, il se lance, sans succès, dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

5-Ce n’est qu’en 1960 qu’il est enfin élu député dans le gouvernement de Jean Lesage.

6-Il est alors nommé ministre de la Jeunesse, poste qu’il occupe jusqu’en 1964.

Photo Annie T. Roussel

7-Il est devenu en 1964 le premier ministre de l’Éducation, fonction qu’il occupa jusqu’en 1966. Le politicien fut aussi nommé vice-premier ministre pendant la Révolution tranquille.

8-Il joua un rôle clé dans la réforme du système scolaire québécois alors qu’il fut le premier titulaire du ministère de l’Éducation.

9-En 1965, devant le corps consulaire à Montréal, il formule les principes de la doctrine Gérin-Lajoie, soit le «prolongement international des compétences internes du Québec».

Photo Simon Clark

10-Paul Gérin-Lajoie quitte la vie politique en 1969 et se tourne vers le développement international.

11-De 1969 à 1970, il est professeur invité à l’université d’Ottawa puis à l’Université de Montréal jusqu’en 1975.

12-En 1970, il devient président de l’Agence canadienne de développement international.

Photo Lydia Labbé-Roy

13-Il a également été nommé vice-président du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement (FAD) en plus d’être membre du Conseil des gouverneurs du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et du conseil d’administration de la Société pour l’expansion des exportations (SEE).

14-Il a aussi agi à titre de conseiller pour plusieurs institutions des Nations Unies et comme conseiller international de nombreuses organisations tant canadiennes qu’étrangères.

15-Il a créé en 1977 la fondation Paul Gérin-Lajoie, une organisation contribuant à l’éducation des enfants dans les pays les plus défavorisés. L’un des volets les plus connus de cette fondation est la Dictée PGL.

Photo Agence QMI

16-Paul Gérin-Lajoie a aussi été le président fondateur du comité Commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

17-Il est ensuite devenu directeur général de la Société du Vieux-Port de Montréal, fonction qu’il occupa de 1981 à 1985.

18-Depuis 1987, il se consacrait entièrement à sa fondation.

Photo Agence QMI

19-Au fil du temps, Paul Gérin-Lajoie s’est vu décerner pas moins de treize doctorats honoris causa par des universités, au Canada et à l’étranger. Il a aussi reçu le prix David en sciences morales et politiques du gouvernement du Québec et le prix de la Paix attribué par le Mouvement canadien pour une fédération mondiale.

20-Il a été fait compagnon de l’Ordre du Canada, Grand officier de l’Ordre national du Québec, Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur (France), Officier de l’Ordre de la Pléiade, Commandeur de l’Ordre du Mérite, de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte ainsi que Grand officier de l’Ordre national du Lion (Sénégal).