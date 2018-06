Vous voulez voir des levers de soleil grandioses ? Visitez Fort Pierce, cette ville encore méconnue des touristes, située entre Miami et Orlando. Inspiré de l’architecture espagnole, son centre-ville historique bien conservé nous baigne dans l’atmosphère des villages de pêcheurs d’autrefois et nous offre le charme de sa marina pittoresque. De plus, la modernité n’a pas atteint ses plages. Aucun gratte-ciel ne blesse les yeux. Que des kilomètres de bord de mer sablonneux, paisible, désert, où une mer bleu émeraude vous invite à nager, plonger ou même surfer.

VENDREDI

17 h | On s’installe

Un peu après la sortie du pont-jetée qui relie l’Hutchinson Island South à Fort Pierce, le Dockside Inn and Resort est un petit hôtel confortable, convivial et sans fla-fla de deux étages. Ses suites et ses appartements proposent des vues imprenables sur l’Indian River Lagoon et ses couchers de soleil inégalés.

► 1160 Seaway Dr, Fort Pierce | docksideinn.com

Ne passez pas à côté du PGA Village à Port St. Lucie, la ville voisine, sans vous y arrêter ! Figurant au palmarès des 75 terrains de golf les mieux cotés en Amérique du Nord par le célèbre Golf Digest, les trois parcours du PGA Golf Club ont été dessinés par Tom Fazio et Pete Dye, des architectes de parcours parmi les plus réputés aux États-Unis. Si votre portefeuille vous le permet, le luxueux Sheraton PGA Vacation Resort loue des villas tout confort.

► Le golf PGA 1916 Perfect Dr, Port St. Lucie | pgavillage.com

► Sheraton PGA Vacation Resort | starwoodhotels.com

19 h | On se régale

Le 12 A Buoy est un petit resto au décor sans prétention, où nous avons goûté aux meilleurs fruits de mer de la région. On vient de partout pour les poissons frais du jour et bien sûr les pâtes aux fruits de mer divines !

► 12abuoy.com | 22 Fishermans Wharf, Fort Pierce

Fondé en 1961, le Chuck’s Seafood Restaurant est une véritable institution à Fort Pierce. Il attire non seulement les touristes, mais également plusieurs stars du rock qui sont de passage au célèbre Sunrise Theater de Fort Pierce. Ne manquez surtout pas leurs crevettes frites, la spécialité de la maison, et profitez-en pour regarder les dauphins batifoler dans l’Indian River Lagoon.

► 822 Seaway Drive, Fort Pierce

21 h | Fêtons les vacances !

Avec son immense terrasse surélevée, ornée d’un tout aussi immense toit tiki, ses cocktails tropicaux savoureux, sa clientèle hétéroclite et sa musique live, l’ambiance festive est au rendez-vous au Square Grouper Tiki Bar.

► squaregrouper.net | 920 Seaway Dr, Fort Pierce

SAMEDI

9 h | Le Farmer’s Market

On ne vient pas à Fort Pierce sans une escale au Farmer’s Market, l’attraction la plus populaire de la ville, la fin de semaine. Chaque samedi, ce marché des agriculteurs, dans le Marina Square, un petit quadrilatère aux abords de l’Indian River, est l’un des plus appréciés de toute la Floride pour l’ambiance, la qualité et la variété des produits.

► fortpiercefarmersmarket.com | 101 Melody Ln, Fort Pierce

11 h | Découvrir Fort Pierce

Profitez-en ensuite pour parcourir Orange Avenue, l’artère principale du centre de Fort Pierce avec ses boutiques et ses restaurants.

En cours de route, ne manquez pas ce grand théâtre. Arborant une architecture renaissance méditerranéenne, sis au cœur du quartier historique de Fort Pierce, le Sunrise Theater construit en 1923 se retrouve dans le registre national des places historiques.

► sunrisetheater.com | 117 S 2nd St, Fort Pierce

12 h | À la bouffe

Ne cherchez pas plus loin, le paradis des tacos à Fort Pierce est chez Taco Dive. Les tacos de crevettes ou de poissons sont délicieux. Une grande sélection de bières en fût vous attend pour accompagner votre repas.

► tacodive.com | 208 N 2nd St, Fort Pierce

14 h | À la plage

La région bénéficie de magnifiques dunes sur un littoral non exploité d’une longueur de 33 kilomètres. Près de la moitié des plages sont des réserves naturelles publiques.

Pour les découvrir, empruntez la A1A, à South Hutchinson Island, sur une trentaine de kilomètres jusqu’à Jeansen Beach. Une bonne dizaine de plages quasi désertes et bien abritées par des dunes surgiront en cours de route.

Du musée à la plage

Saviez-vous que dans la région de Fort Pierce, on peut aller au musée et à la plage presque en même temps ? Le National Navy Seal Museum consacré aux forces spéciales Seal de la Marine américaine, sur Hutchinson Island South est à quelques mètres de la belle plage de Pepper Park Beach. On en profite pour visiter ce musée passionnant, situé sur un camp d’entraînement de la Seconde Guerre mondiale. Il nous présente, entre autres, le rôle des 3000 hommes grenouilles de la Navy durant la Deuxième Guerre mondiale.

► navysealmuseum.org | 3300 N Hwy A1A, Fort Pierce

17 h | Le coucher de soleil en ponton

Avec ses 4000 différentes plantes et espèces marines, l’Indian River Lagoon possède la plus grande biodiversité de toute l’Amérique du Nord. À bord de son ponton de 37 passagers, John Captain Barry « Chop » Légé, un homme fort sympathique, vous fera découvrir toute la richesse de l’estuaire.

► indianriverlagoonandswamplandboattours.com | Indian River Lagoon Wildlife Boat Tours, Fort Pierce Marina, I Avenue A, Fort Pierce

19 h | Souper détente

Envie de tapas ? 1.2.3. Tapas on the Water aux abords de l’Indian River, à proximité de la marina, est un petit resto sympathique au service attentionné offrant un grand choix de tapas à l’accent floridien. Tous les mets sont apprêtés avec des produits régionaux.

► 121melody.com | 4402, 121 Melody Ln, Fort Pierce

Dimanche

9 h | Équitation sur la plage

Qui n’a pas un jour rêvé de trotter au bord de l’océan ? Beach Tours on Horseback offre des excursions à cheval sur la plage du Frederick Douglas Memorial Park, à South Hutchinson Island.

► beachtoursonhorseback.com | 3600 South Ocean Dr, Fort Pierce

Du kayak électrique

Les tunnels de Mangrove de l’Indian River Lagoon sont une véritable forêt enchantée. On peut admirer cette nature étonnante en pagayant dans les mangroves, mais on peut aussi en faire l’expérience d’une vie à bord d’un kayak muni d’un moteur électrique ! Une expérience unique !

► 613 North Beach Causeway, Fort Pierce | motorizedkayakadventures.com

Découvrir la Saint Lucie River

La Saint Lucie River est un véritable joyau de la Floride. On peut l’explorer bien sûr en kayak ou en canot, mais également à bord du River Lilly Cruises. Pour la modique somme de 21 $, vous croiserez des alligators, lamantins, tortues, plusieurs sortes d’oiseaux, des loutres même, vous aurez l’impression d’être en pleine jungle amazonienne.

► riverlillycruises.com | 500 E Prima Vista Blvd, Port St. Lucie

