Patrice Michaud a obtenu carte blanche du Festival d'été de Québec afin de concevoir «le plus gros spectacle de sa vie» sur les Plaines, dans lequel les années 60 seront à l’honneur.

L’auteur-compositeur-interprète revisitera les chansons de son répertoire avec des arrangements rétro et un esthétique yéyé. Il sera alors accompagné, pendant une portion du spectacle, par ses majestiques, un groupe fictif «tout droit sorti de 1964» qu’il a formé, ainsi que ses invités Marie-Mai et Yann Perreau. Ça promet!

Ce privilège survient alors que l’artiste connaît l’une des années les plus prolifiques en carrière, après avoir raflé les prix de la chanson de l’année pour Kamikaze ainsi que celui de l’interprète de l’année au plus récent Gala de l’ADISQ.

Voici 7 raisons pour lesquelles 2018 est l’année de Patrice Michaud!

Il a finalement foulé la grande scène de la place des Festivals

Après huit participations aux FrancoFolies de Montréal en autant d’années, c’est enfin en 2018 que Patrice Michaud a enfin eu l’occasion de se produire sur la grande scène de la place des Festivals!

Il célèbre cette année ses 10 ans de carrière

Eh oui! Patrice Michaud roule sa bosse comme musicien professionnel depuis déjà une décennie!

Le vidéoclip pour sa chanson La saison des pluies a ému tout le Québec

Impossible de demeurer insensible à la vidéo de cette chanson qui raconte l’histoire d’une jeune famille frappée par la maladie... Comptant plus de 538 000 visionnements, il s’agit (et de loin) de son vidéoclip le plus regardé sur YouTube.

Il s’est produit à l’autre bout du pays pour la première fois de sa carrière!

La musique de Patrice Michaud franchit largement les frontières du Québec... Elle s’est exportée pour une première fois cet été à Vancouver, où l’artiste figure comme tête d’affiche au Festival d’été francophone de Vancouver, aux côtés de Daniel Bélanger.

Son album Almanach était en nomination dans la catégorie meilleur album francophone de l’année aux JUNO Awards

Bien que Paloma de Daniel Bélanger l’ait emporté, la simple nomination est un prestigieux honneur en soi!

Il a donné 124 concerts en 14 mois!

C’est le moins que l’on puisse dire, sa tournée Almanach l’a amené aux quatre coins de la province!

Il a d’ailleurs reçu un billet d’argent pour ce spectacle!

Patrice Michaud a en effet vendu plus de 25 000 billets pour son spectacle Almanach en un an!