Captain Spirit est un prologue de Life is Strange 2 gratuit

C’est à E3 qu’on a eu le plaisir d’apprendre que l’équipe de Dontnod Entertainment avait préparé une toute nouvelle histoire intitulée The Awesome Adventures of Captain Spirit.

Dans ce jeu free-to-play (vous avez bien lu), vous incarnez le rôle de Chris, un jeune garçon qui prétend être un superhéros. Le tout se déroule dans le même univers que l’excellent jeu Life is Strange, et sert de prologue à Life is Strange 2. Une belle façon de patienter pour ce dernier, qui sortira le 27 septembre 2018.

Évidemment, c’est un beau «stunt» marketing, mais les critiques de Gamespot jugent que c’est bien plus que ça. Captain Spirit est un jeu touchant, et un prequel parfait pour Life is Strange 2.

Bande-annonce

Pour cette courte aventure, vous devrez replonger à l’enfance et penser comme un enfant avec une imagination débordante. Malgré les thèmes tragiques, tels que la mort et la tristesse, vous y découvrirez une histoire de courage et de détermination.

Le jeu est offert sur Steam depuis aujourd’hui, et débarque sur Xbox One et PS4 demain.